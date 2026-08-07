Международный день пива: все о возникновении, пользе и вреде хмельного напитка

В мире существует множество разнообразных праздников, а 7 августа отмечают Международный день пива. Этот напиток самый популярный в мире после воды и чая. Ежедневно его потребляют около миллиарда человек на планете. Пиво имеет тысячелетнюю историю и несколько сотен видов на любой вкус. Не удивительно, что ему посвятили отдельный праздник.

Международный день пива

Международный день пива — это неофициальный праздник, отмечаемый в первую пятницу августа. В 2026 году это 7 августа.

Почему так? Джесс Авшаломов, основатель праздника, выбрал именно эту дату, ведь она относительно “далеко” от других пивных праздников, например, Octoberfest. А также Авшаломов привел в качестве аргумента летнюю погоду: в разгар ​​жары хорошо бы выпить прохладного пива.

Международный день пива впервые отметили в 2007 году в Санта-Круз (Калифорния), США. В этот день принято делать несколько вещей:

встретиться с друзьями и насладиться вкусом пива;

поздравить тех, кто производит и подает пиво.

Где и как появилось пиво

Пиво изобрели случайно тысячи лет тому назад. Из-за празднования Octoberfest люди часто считают родиной пива Германию. Да и слово beer возникло именно в этой стране. Однако раньше пиво называли peor или bior из-за его пены. Со временем слово модифицировалось в немецкий bier и английский beer. Однако некоторые версии утверждают, что название произошло от латинского корня biber, что означает “напиток”.

А сама история возникновения пива тоже достаточно интересна. Его создателями были древние шумеры. Согласно истории, пекарь должен был приготовить хлеб и забыл тесто на солнце. Оно “заиграло”, но пекарь решил попробовать продукт. Вкус ему понравился. Вот так случайно придумали первое пиво. А тысячелетие спустя этот напиток имеет разные вкусы и способы приготовления.

Виды пива

По составу

90% видов напитка варят из злаков. Европейское пиво преимущественно производят из ячменя. Также популярным является пшеничное пиво.

Для приготовления напитка может использоваться солод (проращенный ячмень) и другие зерновые — рожь, кукуруза, рис.

По цвету

Отличается пиво по своему цвету и крепости. Основные цвета: светлое, темное, красное, белое и смешанное. Крепость определяется по проценту спирта в составе напитка: от 3-4% в легких сортах до 11-12% в самых крепких разновидностях.

По способу брожения

Главной классификацией пива является вид брожения. Соответственно, пиво бывает двух видов: сваренное при низких температурах пиво низового брожения (лагер) и пиво верхового брожения, которое готовится при более высоких температурах (эль, портер, стаут, пшеничное пиво).

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Польза и вред пива

Наверное, ты слышал(-а), что от пива появляется “пивной животик”. Однако многие утверждают, что пиво может быть полезным, если им не злоупотреблять.

Пиво способно выводить из организма алюминий, а при регулярном употреблении снижает вероятность появления камней в почках.

В то же время, в составе пива содержится калий, магний, фосфор, цинк, железо, медь, витамины В1 и В2, витамин С.

А хмель и ячмень, из которых производят напиток, содержат кремний, сохраняющий плотность костей, эластичность суставов, положительно влияющий на мозг.

Однако кроме пользы пиво несет и вред нашему организму. Напиток содержит сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол. Именно из-за них человек пьянеет. При регулярном избыточном употреблении развиваются признаки алкоголизма. Повышается тревожность, появляется тремор рук, лень, агрессия, лживость, замедленная реакция.

Само пиво не очень калорийно. Обычно люди набирают вес из-за различных снеков и закусок к нему.

По рекомендациям ВОЗ, мужчинам следует употреблять не больше двух бутылок пива в день, а женщинам — не больше полутора бутылок.

Интересные факты о пиве

Как в наше время мужчины иногда соревнуются, так и раньше устраивали соревнования. В Средние века при университетах существовали придуманные пивные “королевства Гамбринуса”. Чтобы получить корону, нужно было выпить больше, чем предыдущий “король”. Иногда приходилось выпить более 60 л пива за вечер.

На протяжении многих веков пивоварением занимались женщины. В Англии вообще сформировалась отдельная категория женщин-пивоваров, которых называли Ale Wives.

Пиво является одним из старейших напитков человечества. Дело в том, что что-то похожее варили древние египтяне, шумеры, трипольцы и использовали его как обрядовый напиток. Первыми в больших масштабах его стали варить именно шумеры и вавилоняне.

Сейчас существует более 100 сортов пива.

В 1814 году в Лондоне произошло “пивное наводнение”. Взорвались цистерны с пивом, в результате чего 1 500 000 л напитка вылились на улицы. “Наводнение” затопило улицы и разрушило несколько домов, было даже несколько жертв.

В мире изготовили космическое пиво. Ячмень для напитка вырастили в модуле этой космической станции. Сварили 250 банок пива и продали за ¥10 000 каждую.

В мире существует множество музеев пива, самый большой — в Кентукки США. Там находится более миллиона экспонатов: этикетки, пробки, банки, старинное пивоваренное оборудование.

На самый известный пивной фестиваль Octoberfest ежегодно приезжает около 6 млн человек.

Редакция Вікон советует относиться к употреблению алкоголя разумно и не превышать безопасную дозу. А по возможности отдавать предпочтение здоровому образу жизни.

Праздник пива неофициальный, а еще стоит узнать, какие государственные и профессиональные праздники мы отмечаем в августе 2026 года.

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