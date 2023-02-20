Источник пробиотиков или негативных последствий? Вся правда о слабоалкогольном пиве

Найти алкоголь по вкусу бывает сложно, особенно когда его сортов много. Пиво имеет сотни, если не тысячи разных рецептов приготовления, ингредиентов и вкусов. Однако важно знать, как алкоголь, который мы употребляем, влияет на наше здоровье. Сегодня мы рассказываем о слабоалкогольном пиве — его пользе и вреде.

Слабоалкогольное пиво: польза и вред для здоровья

Гастроэнтеролог Олег Швец рассказал Фактам ICTV о последних исследованиях влияния слабоалкогольного пива на организм.

Известно, что раньше пиво было важным элементом рациона из-за грязной воды и калорийности напитка. Оно давало работникам энергию для тяжелого труда, а больным его выписывали как элемент диеты вплоть до 18 века.

Сейчас также смотрят

Ранее содержание алкоголя в пиве не было таким высоким, как сейчас, к этому привела индустриализация. Теперь у пива более высокая энергетическая плотность и большее количество углеводов. Это влияет на повышение интереса к слабоалкогольному и безалкогольному сортам пива.

Даже безалкогольное пиво содержит небольшое количество алкоголя. Согласно законодательству Украины, в безалкогольном пиве объемная доля спирта составляет не более 0,5%, — говорит гастроэнтеролог Олег Швец.

Результаты последних исследований указывают на сниженный риск заболеваний сердца и сосудов, что связано с умеренным потреблением пива и вина. Исследования критикуют, но все же у слабоалкогольного пива есть преимущества.

Меньшее содержание алкоголя и более низкая калорийность отличают слабоалкогольное пиво среди классического. К тому же пиво варят с добавлением дрожжей, что насыщает пиво бактериями с пробиотическими свойствами.

Различные виды дрожжей могут помогать в лечении желудочно-кишечных расстройств. А в некоторых сортах пива, например во фландрийском красном эле и бельгийском ламбике, содержатся бактерии, подобные тем, что есть в живом йогурте.

Живые пробиотики, содержащиеся в свежем, непастеризованном и нефильтрованном пиве, способны к иммуномодуляции. Зерновые соединения, из которых варят пиво, снижают риск многих заболеваний, в том числе сердечных.

Мы можем считать пиво полезным продуктом, ведь в нем может содержаться более 50 соединений, которые оказывают положительное влияние на здоровье кишечника и развитие бактерий. То же касается и безалкогольного пива.

Гастроэнтеролог считает, что такое пиво можно продавать как здоровый продукт, потому что безалкогольное пиво может содержать электролиты, которые поглощают воду и облегчают пищеварение. Выдержанное в бутылке пиво является источником фолиевой кислоты и витамина B12.

Обычно поклонники алкогольного пива не воспринимают его “облегченные” версии. Но пивоварение двигается вперед. Сейчас есть сорта пива, которые одинаково вкусны и имеют лучшее влияние на здоровье.

Раньше мы рассказывали, как отличить настоящий алкоголь от подделки.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!