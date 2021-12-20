Как отличить настоящий алкоголь от подделки — практические советы

Последние недели перед Новым годом всегда напряженные, и так хочется уже сесть за праздничный стол и под легкую веселую музыку расслабиться с бокалом игристого.
Однако как не ошибиться и выбрать действительно качественный алкоголь, чтобы не испортить свой первый день в году ужасным отравлением?
Госпродпотребслужба поделилась на своей странице в Facebook, как отличить настоящую бутылку алкоголя от фальсификата.
В первую очередь ведомство рекомендует обратить внимание на следующие аспекты:
Итак, марка акцизного налога — специальный знак установленного образца, которым маркируются алкогольные изделия. Именно этот знак подтверждает легальность ввоза и реализации товара в Украине, а также уплату акцизного налога. Марка защищена специальными элементами защиты, поэтому подделать ее практически невозможно.
Также необходимо проверить этикетку и контрэтикетку. Они должны крепко держаться на бутылке. Под этикеткой не должно быть воздушных образований и складок. Этикетка должна быть не тусклой и без размытых надписей. Все надписи должны быть четкими, содержать полную и достоверную информацию.
Обязательно должен быть указан завод-производитель и его реквизиты, а также имеющаяся информация об импортере, который этот продукт официально завез в Украину и ввел его в оборот.
Поэтому если клей расположен неравномерно и на стекле заметны его следы, вероятнее всего, эти этикетки клеились не в заводских условиях.
На лицевой стороне всегда должна быть дата разлива, название и адрес фирмы производителя, номер лицензии, знак сертификации.
Также должна быть не стирающаяся лазерная маркировка. Ее невозможно вывести даже средствами бытовой химии для повторного нанесения.
Далее нужно проверить закупорку и тару. Для того чтобы понять фальсификат перед вами или нет, нужно осмотреть закупорку и определить, есть ли признаки кустарной закупорки:
Госпродслужба отмечает:
Все признаки фальсификата можно проверить, просто визуально осмотрев бутылку. Поэтому их наличие должно остановить вас от употребления такой продукции.
Все признаки фальсификата можно проверить, просто визуально осмотрев бутылку. Поэтому их наличие должно остановить вас от употребления такой продукции.
Но следует помнить, что встречаются достаточно качественные подделки, которые можно установить только комплексными лабораторными исследованиями.
Поэтому нужно всегда внимательно читать этикетки, проверять маркировку и покупать товары в проверенных торговых точках.
Однако алкогольные напитки не единственный товар, который любят подделывать мошенники. Поэтому читай, как понять, что тебе пытаются продать фальшивую красную икру.