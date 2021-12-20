Как отличить настоящий алкоголь от подделки — практические советы

Последние недели перед Новым годом всегда напряженные, и так хочется уже сесть за праздничный стол и под легкую веселую музыку расслабиться с бокалом игристого.

Однако как не ошибиться и выбрать действительно качественный алкоголь, чтобы не испортить свой первый день в году ужасным отравлением?

Госпродпотребслужба поделилась на своей странице в Facebook, как отличить настоящую бутылку алкоголя от фальсификата.

В первую очередь ведомство рекомендует обратить внимание на следующие аспекты:

марка акцизного налога;

этикетка и контрэтикетка;

закупорка и тара.

Марка на бутылке алкоголя

Итак, марка акцизного налога — специальный знак установленного образца, которым маркируются алкогольные изделия. Именно этот знак подтверждает легальность ввоза и реализации товара в Украине, а также уплату акцизного налога. Марка защищена специальными элементами защиты, поэтому подделать ее практически невозможно.

Как проверить этикетку на бутылке

Также необходимо проверить этикетку и контрэтикетку. Они должны крепко держаться на бутылке. Под этикеткой не должно быть воздушных образований и складок. Этикетка должна быть не тусклой и без размытых надписей. Все надписи должны быть четкими, содержать полную и достоверную информацию.

Обязательно должен быть указан завод-производитель и его реквизиты, а также имеющаяся информация об импортере, который этот продукт официально завез в Украину и ввел его в оборот.

Поэтому если клей расположен неравномерно и на стекле заметны его следы, вероятнее всего, эти этикетки клеились не в заводских условиях.

На лицевой стороне всегда должна быть дата разлива, название и адрес фирмы производителя, номер лицензии, знак сертификации.

Также должна быть не стирающаяся лазерная маркировка. Ее невозможно вывести даже средствами бытовой химии для повторного нанесения.

Проверка тары

Далее нужно проверить закупорку и тару. Для того чтобы понять фальсификат перед вами или нет, нужно осмотреть закупорку и определить, есть ли признаки кустарной закупорки:

резь на закупорке не доходит до верхних и нижних заходов;

имеется не весь профиль рези на закупорке;

наличие нарушения целостности материала пробки (например, прорезей к поверхности стекла горловины бутылки);

при распаковке бутылки, вращая пробку против часовой стрелки, перфорация не нарушается, а пробка прокручивается и полностью снимается;

при переворачивании бутылки вверх дном имеется протекание содержащейся в ней жидкости;

цифровое изображение даты разлива на боковых поверхностях закупорки нанесено неравномерно, сплошными штрихами;

неравномерное расположение красителя, едва заметный матовый ненасыщенный черный цвет;

неравное расстояние по вертикали и горизонтали между знаками;

отдельные цифровые изображения частично размыты, что не позволяет прочитать содержание.

Госпродслужба отмечает:

Все признаки фальсификата можно проверить, просто визуально осмотрев бутылку. Поэтому их наличие должно остановить вас от употребления такой продукции.

Но следует помнить, что встречаются достаточно качественные подделки, которые можно установить только комплексными лабораторными исследованиями.

Поэтому нужно всегда внимательно читать этикетки, проверять маркировку и покупать товары в проверенных торговых точках.

Однако алкогольные напитки не единственный товар, который любят подделывать мошенники. Поэтому читай, как понять, что тебе пытаются продать фальшивую красную икру.