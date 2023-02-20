Джерело пробіотиків чи негативних наслідків? Уся правда про слабоалкогольне пиво

Знайти алкоголь до смаку буває складно, особливо коли його сортів багато. Пиво має сотні, якщо не тисячі різних рецептів приготувань, інгредієнтів та смаків. Однак важливо знати, як алкоголь, який ми споживаємо, впливає на наше здоров’я. Сьогодні ми розповідаємо про слабоалкогольне пиво — його користь і шкоду.

Слабоалкогольне пиво: користь і шкода для здоров’я

Гастроентеролог Олег Швець розповів Фактам ICTV про останні дослідження впливу слабоалкогольного пива на організм.

Відомо, що в давнину пиво було важливим елементом раціону через брудну воду та калорійність напою. Воно давало робітникам енергію для важкої праці, а хворим його виписували як елемент дієти аж до 18 століття.

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Раніше вміст алкоголю в пиві не був таким високим, як нині, до цього призвела індустріалізація. Тепер у пива вища енергетична щільність і більша кількість вуглеводів. Це впливає на підвищення інтересу до слабоалкогольного і безалкогольного сортів пива.

Навіть безалкогольне пиво містить невелику кількість алкоголю. Згідно з законодавством України, у безалкогольному пиві об’ємна частка спирту складає не більш як 0,5%, — каже гастроентеролог Олег Швець.

Результати останніх досліджень вказують на знижений ризик захворювань серця і судин, що пов’язано з помірним споживанням пива і вина. Дослідження критикують, але все ж у слабоалкогольного пива є переваги.

Менший вміст алкоголю та нижча калорійність вирізняють слабоалкогольне пиво серед класичного. До того ж пиво варять з додаванням дріжджів, що насичує пиво бактеріями з пробіотичними властивостями.

Різні види дріжджів можуть допомагати в лікуванні шлунково-кишкових розладів. А в деяких сортах пива, як-от у фландрійському червоному елі та бельгійському ламбіку, містяться бактерії, подібні до тих, що є в живому йогурті.

Живі пробіотики, які містяться у свіжому, непастеризованому і нефільтрованому пиві, здатні до імуномодуляції. Зернові сполуки, з яких варять пиво, знижують ризик багатьох захворювань, зокрема серцевих.

Ми можемо вважати пиво корисним продуктом, адже в ньому може міститися понад 50 сполук, які позитивно впливають на здоров’я кишківника та розвиток бактерій. Те ж стосується і безалкогольного пива.

Гастроентеролог вважає, що таке пиво можна продавати як здоровий продукт, бо безалкогольне пиво може містити електроліти, які поглинають воду і полегшують травлення. А витримане в пляшці пиво є джерелом фолієвої кислоти та вітаміну B12.

Зазвичай шанувальники алкогольного пива не сприймають його “полегшені” версії. Але пивоваріння рухається вперед. Нині є сорти пива, які однаково смачні і мають кращий вплив на здоров’я.

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