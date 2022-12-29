Вино від вина різниться: як обрати якісне шампанське та не сплутати з іншими ігристими

Українці звикли називати всі вина з бульбашками шампанським. Однак це неправильно. Адже шампанське — це лише один з видів ігристого вина.
Особливість полягає в тому, що його виробляють виключно у французькій провінції Шампань за особливою технологією. Шампанське зазвичай коштує дорожче за інші напої. Однак це ще далеко не всі нюанси.
Сомельє Анна Євгенія Янченко розповіла виданню ЛІГА.net, як правильно обирати та пити ігристі вина.
Брют натюр, Брют зеро, Зеро дозаж (вміст цукру – 0-3 г/л) — найсухіше ігристе вино.
Екстра брют (0-6 г/л) — дуже сухе.
Брют (0-12 г/л) — сухе, але м’якше.
Екстра сухе (12-17 г/л) — м’яке й трішки солодше, ніж Брют.
Сухе (17-32 г/л) — злегка солодкувате.
Напівсухе (32-50 г/л) — солодкувате вино.
Солодке (50+ г/л) — рідко зустрічається.
Для того, щоб не дати маркетологам обдурити себе, варто звертати увагу на кілька основних факторів:
Пити ігристе вино варто охолодженим до 8-12°C. Тому перед вживанням потримай пляшку в холодильнику протягом трьох-чотирьох годин. Однак у жодному разі не додавай у напій лід!
Утім якщо зовсім немає можливості охолодити вино, то можна приготувати коктейль Мімоза. Для цього змішай ігристе, апельсиновий сік і лід.
Вміти поєднувати ігристі з їжею — окреме мистецтво. Сомельє дає поради, що смакує найкраще з винами:
А ось пити солодке ігристе з шоколадкою або десертом — зовсім неправильно.
Сухі ігристі вина — хороший вибір для новорічного столу, сповненого масними стравами. Адже кислотність напою допомагає змити жирний шар зі смакових рецепторів, — каже Анна Євгенія.
Сухі ігристі вина — хороший вибір для новорічного столу, сповненого масними стравами. Адже кислотність напою допомагає змити жирний шар зі смакових рецепторів, — каже Анна Євгенія.
Зберігати ігристе вино потрібно в холодильнику протягом двох – трьох днів після відкриття. Інакше воно втратить свої бульбашки.
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