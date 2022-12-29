Вино від вина різниться: як обрати якісне шампанське та не сплутати з іншими ігристими

Українці звикли називати всі вина з бульбашками шампанським. Однак це неправильно. Адже шампанське — це лише один з видів ігристого вина.

Особливість полягає в тому, що його виробляють виключно у французькій провінції Шампань за особливою технологією. Шампанське зазвичай коштує дорожче за інші напої. Однак це ще далеко не всі нюанси.

Сомельє Анна Євгенія Янченко розповіла виданню ЛІГА.net, як правильно обирати та пити ігристі вина.

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Класифікація ігристих вин

Брют натюр, Брют зеро, Зеро дозаж (вміст цукру – 0-3 г/л) — найсухіше ігристе вино.

Екстра брют (0-6 г/л) — дуже сухе.

Брют (0-12 г/л) — сухе, але м’якше.

Екстра сухе (12-17 г/л) — м’яке й трішки солодше, ніж Брют.

Сухе (17-32 г/л) — злегка солодкувате.

Напівсухе (32-50 г/л) — солодкувате вино.

Солодке (50+ г/л) — рідко зустрічається.

Як правильно обрати шампанське

Для того, щоб не дати маркетологам обдурити себе, варто звертати увагу на кілька основних факторів:

Напис на пляшці — обирай вино, а не винні напої. Адже в останні додають підсолоджувачі, ароматизатори, цукор та фруктові соки. Не варто купувати й іскристі вина, які штучно збагачені CO2. Натомість довіряти можна написам шампанське, Cava та Franciacorta — їх не використовують на пляшках звичайного ігристого.

— обирай вино, а не винні напої. Адже в останні додають підсолоджувачі, ароматизатори, цукор та фруктові соки. Не варто купувати й іскристі вина, які штучно збагачені CO2. Натомість довіряти можна написам шампанське, Cava та Franciacorta — їх не використовують на пляшках звичайного ігристого. Країна виготовлення — якщо ігристі вина та винні напої можуть виробляти у будь-якій країні, то Prosecco, Cava чи шампанське виготовляють лише в Італії, Іспанії та Франції відповідно.

— якщо ігристі вина та винні напої можуть виробляти у будь-якій країні, то Prosecco, Cava чи шампанське виготовляють лише в Італії, Іспанії та Франції відповідно. Сорти винограду — часто їх поєднують, але інколи для конкретних видів вина використовують лише певні сорти винограду. Наприклад, Prosecco виготовляють лише з сорту Глера.

— часто їх поєднують, але інколи для конкретних видів вина використовують лише певні сорти винограду. Наприклад, Prosecco виготовляють лише з сорту Глера. Ціна — для орієнтування на кінець 2022 року Prosecco та Cava коштують від 250 грн, Cremant — від 400 грн, Franciacorta — від 500 грн, а шампанське — мінімум 1000 грн.

— для орієнтування на кінець 2022 року Prosecco та Cava коштують від 250 грн, Cremant — від 400 грн, Franciacorta — від 500 грн, а шампанське — мінімум 1000 грн. Наявність короку — ігристі вина лише закорковують. Адже жодна кришка не може стримати тиск всередині пляшки.

Як правильно пити шампанське

Пити ігристе вино варто охолодженим до 8-12°C. Тому перед вживанням потримай пляшку в холодильнику протягом трьох-чотирьох годин. Однак у жодному разі не додавай у напій лід!

Утім якщо зовсім немає можливості охолодити вино, то можна приготувати коктейль Мімоза. Для цього змішай ігристе, апельсиновий сік і лід.

Вміти поєднувати ігристі з їжею — окреме мистецтво. Сомельє дає поради, що смакує найкраще з винами:

солодкими — сир стілтон або горгонзола;

сухими — універсальний аперитив;

рожевими — різні страви.

А ось пити солодке ігристе з шоколадкою або десертом — зовсім неправильно.

Сухі ігристі вина — хороший вибір для новорічного столу, сповненого масними стравами. Адже кислотність напою допомагає змити жирний шар зі смакових рецепторів, — каже Анна Євгенія.

Зберігати ігристе вино потрібно в холодильнику протягом двох – трьох днів після відкриття. Інакше воно втратить свої бульбашки.

Чи спадало тобі колись на думку, що з помідора можна зробити вино? Ні, це не божевілля! Читай, які існують незвичайні вина у світі. Може, й собі обереш щось до новорічного столу.

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