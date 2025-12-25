Закуски на Новий рік 2026: святковий смак, оригінальні та швидкі рецепти

Чим здивувати гостей за святковим столом? Та ще й так, щоби не довелося півдня стояти на кухні? Ми підібрали тобі п’ять рецептів закусок на Новий рік 2026, які точно захочеться приготувати. Вони оригінальні та прості у виконанні. Готуй, пригощай і знаходь нові смаки разом з Вікнами.
Закуски на Новий рік 2026: з грибами та вершковим кремом
Інгредієнти (на 6 порцій)
- Шампіньйони – 300 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Вершки 20% – 150 мл
- Твердий сир – 50 г
- Часник – 1 зубчик
- Олія рафінована – 1 ст. ложка
- Сіль, чорний перець – на смак
- Петрушка – 1 ст. ложка.
Спосіб приготування закуски з грибами та вершковим кремом
- Нарізати гриби та цибулю дрібними кубиками.
- Обсмажити на олії до золотистого кольору, додати подрібнений часник, сіль і перець.
- Залити вершками, довести до загустіння на повільному вогні.
- Додати тертий сир, перемішати до плавлення.
- Викласти грибну суміш у тарталетки або на тонкі грінки, посипати петрушкою.
Легкі закуски на Новий рік з курятиною: курячі рулетики з апельсиновим соком
Інгредієнти (на 6 порцій)
- Філе куряче – 300 г
- Апельсин – 1 шт.
- Сир фета – 80 г
- Рукола – 1 жменя
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Сіль, перець – на смак
Спосіб приготування закуски Курячі рулетики з апельсиновим соком
- Куряче філе розрізати уздовж, щоб вийшли тонкі пластини, відбити.
- Посолити, поперчити.
- На кожен пласт покласти трохи руколи і крихти фети, згорнути рулетиком.
- Обсмажити на сковороді 3-4 хв з кожного боку до золотистого кольору.
- Полити свіжовичавленим апельсиновим соком перед подачею.
Які закуски приготувати на Новий рік: закуска з овочами: Міні-килимки з печених овочів і хумусу
Інгредієнти (на 6 порцій)
- Болгарський перець – 1 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Хумус – 150 г
- Олія – 1 ст. ложка
- Сіль, перець, паприка – на смак
Спосіб приготування закуски Міні-килимки з печених овочів та хумусу
- Нарізати овочі тонкими смужками, злегка посолити, поперчити, присипати паприкою.
- Запекти у духовці при 180°C 15-20 хв до м’якості.
- На маленькі тости або крекери викласти тонкий шар хумусу.
- Зверху викласти запечені овочі декоративно, формуючи килимок.
Які закуски мають бути на столі в Новий рік 2026: Сирні кульки з горіховою скоринкою і журавлиною
Інгредієнти (на 6 порцій, 12–15 кульок)
- Сир козячий або м’який – 150 г
- Волоські горіхи – 50 г
- Сушена журавлина – 50 г
- Мед – 1 ч. ложка
Спосіб приготування закуски Сирні кульки з горіховою скоринкою і журавлиною
-
Сир розім’яти виделкою, додати мед і перемішати.
-
Сформувати невеликі кульки.
-
Горіхи подрібнити, журавлину порізати дрібно.
-
Обкачати кульки у суміші горіхів і журавлини.
-
Викласти на блюдо та охолодити перед подачею 15 хв.
Які закуски можна приготувати на Новий рік 2026: Слабосолона сьомга на огіркових тостах з крем-сиром і ікрою
Інгредієнти (на 6 порцій)
- Слабосолона сьомга – 150 г
- Огірок – 1 шт.
- Крем-сир – 100 г
- Ікра – 30 г
- Кріп – для прикраси
- Сіль, перець – на смак
Спосіб приготування закуски Слабосолона сьомга на огіркових тостах з крем-сиром і ікрою
- Огірок нарізати тонкими скибками або кружальцями.
- Намазати крем-сир на огіркові тости або тости з багета.
- Викласти шматочок сьомги, зверху – трохи ікри.
- Прикрасити кропом і подавати одразу.
