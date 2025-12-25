Закуски на Новий рік 2026: святковий смак, оригінальні та швидкі рецепти

Чим здивувати гостей за святковим столом? Та ще й так, щоби не довелося півдня стояти на кухні? Ми підібрали тобі п’ять рецептів закусок на Новий рік 2026, які точно захочеться приготувати. Вони оригінальні та прості у виконанні. Готуй, пригощай і знаходь нові смаки разом з Вікнами.

Закуски на Новий рік 2026: з грибами та вершковим кремом

Інгредієнти (на 6 порцій)

Шампіньйони – 300 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Вершки 20% – 150 мл

Твердий сир – 50 г

Часник – 1 зубчик

Олія рафінована – 1 ст. ложка

Сіль, чорний перець – на смак

Петрушка – 1 ст. ложка.

Спосіб приготування закуски з грибами та вершковим кремом

Нарізати гриби та цибулю дрібними кубиками. Обсмажити на олії до золотистого кольору, додати подрібнений часник, сіль і перець. Залити вершками, довести до загустіння на повільному вогні. Додати тертий сир, перемішати до плавлення. Викласти грибну суміш у тарталетки або на тонкі грінки, посипати петрушкою.

Легкі закуски на Новий рік з курятиною: курячі рулетики з апельсиновим соком

Інгредієнти (на 6 порцій)

Філе куряче – 300 г

Апельсин – 1 шт.

Сир фета – 80 г

Рукола – 1 жменя

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сіль, перець – на смак

Спосіб приготування закуски Курячі рулетики з апельсиновим соком

Куряче філе розрізати уздовж, щоб вийшли тонкі пластини, відбити. Посолити, поперчити. На кожен пласт покласти трохи руколи і крихти фети, згорнути рулетиком. Обсмажити на сковороді 3-4 хв з кожного боку до золотистого кольору. Полити свіжовичавленим апельсиновим соком перед подачею.

Які закуски приготувати на Новий рік: закуска з овочами: Міні-килимки з печених овочів і хумусу

Інгредієнти (на 6 порцій)

Болгарський перець – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Хумус – 150 г

Олія – 1 ст. ложка

Сіль, перець, паприка – на смак

Спосіб приготування закуски Міні-килимки з печених овочів та хумусу

Нарізати овочі тонкими смужками, злегка посолити, поперчити, присипати паприкою. Запекти у духовці при 180°C 15-20 хв до м’якості. На маленькі тости або крекери викласти тонкий шар хумусу. Зверху викласти запечені овочі декоративно, формуючи килимок.

Які закуски мають бути на столі в Новий рік 2026: Сирні кульки з горіховою скоринкою і журавлиною

Інгредієнти (на 6 порцій, 12–15 кульок)

Сир козячий або м’який – 150 г Волоські горіхи – 50 г Сушена журавлина – 50 г Мед – 1 ч. ложка

Спосіб приготування закуски Сирні кульки з горіховою скоринкою і журавлиною

Сир розім’яти виделкою, додати мед і перемішати. Сформувати невеликі кульки. Горіхи подрібнити, журавлину порізати дрібно. Обкачати кульки у суміші горіхів і журавлини. Викласти на блюдо та охолодити перед подачею 15 хв.

Які закуски можна приготувати на Новий рік 2026: Слабосолона сьомга на огіркових тостах з крем-сиром і ікрою

Інгредієнти (на 6 порцій)

Слабосолона сьомга – 150 г

Огірок – 1 шт.

Крем-сир – 100 г

Ікра – 30 г

Кріп – для прикраси

Сіль, перець – на смак

Спосіб приготування закуски Слабосолона сьомга на огіркових тостах з крем-сиром і ікрою

Огірок нарізати тонкими скибками або кружальцями. Намазати крем-сир на огіркові тости або тости з багета. Викласти шматочок сьомги, зверху – трохи ікри. Прикрасити кропом і подавати одразу.

