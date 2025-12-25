Закуски на Новый год 2026: праздничный вкус, оригинальные и быстрые рецепты

Чем удивить гостей за праздничным столом? И ещё так, чтобы не пришлось полдня стоять на кухне? Мы подобрали тебе пять рецептов закусок на Новый год 2026, которые точно захочется приготовить. Они оригинальные и простые в исполнении. Готовь, угощай и открывай новые вкусы вместе с Вікнами.

Закуски на Новый год 2026: с грибами и сливочным кремом

Ингредиенты (на 6 порций)

Шампиньоны – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Сливки 20% – 150 мл

Твердый сыр – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Масло рафинированное – 1 ст. ложка

Соль, черный перец – по вкусу

Петрушка – 1 ст. ложка

Способ приготовления закуски с грибами и сливочным кремом

Нарезать грибы и лук мелкими кубиками. Обжарить на масле до золотистого цвета, добавить измельчённый чеснок, соль и перец. Залить сливками, довести до загустения на медленном огне. Добавить тертый сыр, перемешать до плавления. Выложить грибную смесь в тарталетки или на тонкие гренки, посыпать петрушкой.

Легкие закуски на Новый год с курицей: куриные рулетики с апельсиновым соком

Ингредиенты (на 6 порций)

Филе куриное – 300 г

Апельсин – 1 шт.

Сыр фета – 80 г

Руккола – 1 горсть

Оливковое масло – 1 ст. ложка

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления закуски куриные рулетики с апельсиновым соком

Куриное филе разрезать вдоль, чтобы получились тонкие пластины, отбить. Посолить, поперчить. На каждый пласт положить немного рукколы и крошки феты, свернуть рулетиком. Обжарить на сковороде 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Полить свежевыжатым апельсиновым соком перед подачей.

Какие закуски приготовить на Новый год: закуска с овощами – мини-коврики из запечённых овощей и хумуса

Ингредиенты (на 6 порций):

Болгарский перец – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Хумус – 150 г

Масло – 1 ст. ложка

Соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления закуски мини-коврики из запечённых овощей и хумуса

Нарезать овощи тонкими полосками, слегка посолить, поперчить, присыпать паприкой. Запечь в духовке при 180°C 15–20 минут до мягкости. На маленькие тосты или крекеры выложить тонкий слой хумуса. Сверху выложить запечённые овощи декоративно, формируя коврик.

Какие закуски должны быть на столе в Новый год 2026: сырные шарики с ореховой корочкой и клюквой

Ингредиенты (на 6 порций, 12-15 шариков)

Козий или мягкий сыр – 150 г

Грецкие орехи – 50 г

Сушёная клюква – 50 г

Мёд – 1 ч. ложка

Способ приготовления закуски сырные шарики с ореховой корочкой и клюквой

Сыр размять вилкой, добавить мёд и перемешать. Сформировать небольшие шарики. Орехи измельчить, клюкву нарезать мелко. Обвалять шарики в смеси орехов и клюквы. Выложить на блюдо и охладить перед подачей 15 минут.

Какие закуски можно приготовить на Новый год 2026: слабосолёная семга на огуречных тостах с крем-сыром и икрой

Ингредиенты (на 6 порций)

Слабосолёная семга – 150 г

Огурец – 1 шт.

Крем-сыр – 100 г

Икра – 30 г

Укроп – для украшения

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления закуски слабосолёная семга на огуречных тостах с крем-сыром и икрой

Огурец нарезать тонкими ломтиками или кружочками. Намазать крем-сыр на огуречные тосты или тосты из багета. Выложить кусочек семги, сверху – немного икры. Украсить укропом и подавать сразу.

