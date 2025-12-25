Закуски на Новый год 2026: праздничный вкус, оригинальные и быстрые рецепты

Чем удивить гостей за праздничным столом? И ещё так, чтобы не пришлось полдня стоять на кухне? Мы подобрали тебе пять рецептов закусок на Новый год 2026, которые точно захочется приготовить. Они оригинальные и простые в исполнении. Готовь, угощай и открывай новые вкусы вместе с Вікнами.
Закуски на Новый год 2026: с грибами и сливочным кремом
Ингредиенты (на 6 порций)
- Шампиньоны – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сливки 20% – 150 мл
- Твердый сыр – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Масло рафинированное – 1 ст. ложка
- Соль, черный перец – по вкусу
- Петрушка – 1 ст. ложка
Способ приготовления закуски с грибами и сливочным кремом
- Нарезать грибы и лук мелкими кубиками.
- Обжарить на масле до золотистого цвета, добавить измельчённый чеснок, соль и перец.
- Залить сливками, довести до загустения на медленном огне.
- Добавить тертый сыр, перемешать до плавления.
- Выложить грибную смесь в тарталетки или на тонкие гренки, посыпать петрушкой.
Легкие закуски на Новый год с курицей: куриные рулетики с апельсиновым соком
Ингредиенты (на 6 порций)
- Филе куриное – 300 г
- Апельсин – 1 шт.
- Сыр фета – 80 г
- Руккола – 1 горсть
- Оливковое масло – 1 ст. ложка
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления закуски куриные рулетики с апельсиновым соком
- Куриное филе разрезать вдоль, чтобы получились тонкие пластины, отбить.
- Посолить, поперчить.
- На каждый пласт положить немного рукколы и крошки феты, свернуть рулетиком.
- Обжарить на сковороде 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
- Полить свежевыжатым апельсиновым соком перед подачей.
Какие закуски приготовить на Новый год: закуска с овощами – мини-коврики из запечённых овощей и хумуса
Ингредиенты (на 6 порций):
- Болгарский перец – 1 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Хумус – 150 г
- Масло – 1 ст. ложка
- Соль, перец, паприка – по вкусу
Способ приготовления закуски мини-коврики из запечённых овощей и хумуса
- Нарезать овощи тонкими полосками, слегка посолить, поперчить, присыпать паприкой.
- Запечь в духовке при 180°C 15–20 минут до мягкости.
- На маленькие тосты или крекеры выложить тонкий слой хумуса.
- Сверху выложить запечённые овощи декоративно, формируя коврик.
Какие закуски должны быть на столе в Новый год 2026: сырные шарики с ореховой корочкой и клюквой
Ингредиенты (на 6 порций, 12-15 шариков)
- Козий или мягкий сыр – 150 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Сушёная клюква – 50 г
- Мёд – 1 ч. ложка
Способ приготовления закуски сырные шарики с ореховой корочкой и клюквой
- Сыр размять вилкой, добавить мёд и перемешать.
- Сформировать небольшие шарики.
- Орехи измельчить, клюкву нарезать мелко.
- Обвалять шарики в смеси орехов и клюквы.
- Выложить на блюдо и охладить перед подачей 15 минут.
Какие закуски можно приготовить на Новый год 2026: слабосолёная семга на огуречных тостах с крем-сыром и икрой
Ингредиенты (на 6 порций)
- Слабосолёная семга – 150 г
- Огурец – 1 шт.
- Крем-сыр – 100 г
- Икра – 30 г
- Укроп – для украшения
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления закуски слабосолёная семга на огуречных тостах с крем-сыром и икрой
- Огурец нарезать тонкими ломтиками или кружочками.
- Намазать крем-сыр на огуречные тосты или тосты из багета.
- Выложить кусочек семги, сверху – немного икры.
- Украсить укропом и подавать сразу.
