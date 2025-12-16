Салаты на Новый год 2026 на любой вкус: с курицей, беконом или веганские

Какие салаты приготовить на Новый год — вопрос, который мучает хозяев и хозяек каждый год. Оливье, салат с крабовыми палочками, селедка под шубой, мимоза — все это, конечно, вкусно, но так банально. За долгие годы это уже надоедает. Хочется видеть что-нибудь новое и яркое среди блюд на праздничном столе.

Сегодня мы расскажем, какие салаты приготовить на Новый год 2026. Рецептами поделились мировые шеф-повара Джейми Оливер и Гордон Рамзи.

Салаты на Новый год 2026: рецепты с фото

Куриный салат

Рецептом этого салата поделился Джейми Оливер:

Свежая, ореховая, слегка острая домашняя заправка трансформирует простой куриный салат, — говорит повар.

Ингредиенты для куриного салата:

Для курицы:

1,3 кг курицы

несколько горошин черного перца

несколько лавровых листьев

2 ч. л. молотых семян тмина

1 горсть миндаля

Для заправки:

2 ст. л. ложки обезжиренного натурального йогурта

3 ст. л. нежирного майонеза

2 лимона, сок и цедра

1 огурец

1 небольшой пучок свежего базилика

Для подачи:

4 большие горсти смешанных листьев салата

Рецепт куриного салата

Прежде всего, нужно приготовить курицу — положить в большую кастрюлю, залить водой, добавить перец горошком и лавровый лист, довести до слабого кипения. Варить около 40 минут. Готовое мясо порезать. Тмин и миндаль обжарить на разогретой сковороде. Затем нужно сделать заправку. Смешать йогурт, майонез, лимонную цедру и сок в большой миске. Добавить курицу, порезанный огурец, тмин с миндалем и порванный базилик. Все хорошо перемешать и подавать с листьями салата.

Салат с брокколи и беконом

Джейми Оливер рассказывает, что создал рецепт этого салата после разговора с пастушкой. Женщина сказала ему, что мужчины не очень любят есть овощи. Это вдохновило повара изменить обычный салат из брокколи.

Ингредиенты для салата с брокколи и беконом:

2 большие головки брокколи

6 кусочков бекона

оливковое масло

3 твердых красных помидора

½ пучка шнитт-лука

Заправка:

½ зубчика чеснока

2 ч. л. дижонской горчицы

6 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. белого винного уксуса

Приготовление салата с брокколи и беконом

Соцветия брокколи нарезать. Также можно поработать с плодоножкой. Нужно выбросить толстое сухое основание. Оставшийся стебель разрезать вдоль пополам и измельчить.

Соцветие брокколи и нарезанные стебли следует бланшировать в кипящей подсоленной воде в течение 60 секунд. Далее нужно положить их на бумажное полотенце и просушить.

Бекон нарезать и обжарить на среднем огне до хрустящей корочки и золотистого цвета. Затем ложкой выложить кусочки бекона на брокколи.

Остатки жира на сковороде можно использовать для заправки салата. Следует перелить его в миску, добавить измельченный чеснок и другие ингредиенты для заправки. Посолить и добавить перец.

Помидоры и лук-шнитт мелко нарезать и добавить к кусочкам брокколи и бекона. Залить салат заправкой и хорошо перемешать.

Пьяный салат из бобов и козьего сыра

Шеф-повар Джейми Оливер акцентирует, что этот салат невероятно легкий в приготовлении.

Ингредиенты для пьяного салата из бобов и козьего сыра:

250 г стручковой фасоли

150 мл белого вина

50 мл белого винного уксуса

2 ст. л. сахарной пудры

2 репчатых лука

оливковое масло

100 г хлеба

1 горсть побегов гороха

½ небольшого пучка мяты

100 г козьего сыра

1 лимон

Рецепт пьяного салата из бобов и козьего сыра

Стручковую фасоль нужно бланшировать в подсоленной кипящей воде в течение 2 мин. Затем слить воду и набрать холодную. Очистить фасоль от кожуры. В миске смешать вино, уксус и сахар. Сахар должен раствориться. Затем добавь фасоль и оставь мариноваться на 1 час. Разогрей духовку до 190 ºC. Измельчи репчатый лук и обжарь его. Хлеб порви на кусочки, разложи на противне, сбрызни луковым маслом и перемешай руками. Выпекай 10 мин до хрустящей корочки. С помощью шумовки переложи фасоль в миску для подачи. Сверху положи побеги гороха, листочки мяты, гренки и козий сыр. Можно добавить лимонный сок, цедру и немного полить маслом.

Картофельный салат

Из картофеля можно приготовить множество разнообразных блюд. Этот салат от Джейми Оливера прост в приготовлении, но очень вкусен.

Ингредиенты для картофельного салата:

1,6 кг картофеля

4 ст. л. натурального йогурта

4 ч. л. английской горчицы

оливковое масло

1 лимон

Приготовление картофельного салата

Картофель помыть, почистить, разрезать пополам и варить в кипящей подсоленной воде 15 мин.

Йогурт и английскую горчицу выложить в большую миску и добавить 2 ст. л. оливкового масла. Мелко натереть цедру лимона, выжать сок и хорошо перемешать. Добавить порезанный теплый картофель и специи по вкусу.

Вкусные веганские салаты на Новый год 2026

Рецепт салата с киноа

Этим веганским салатом поделился шеф-повар Гордон Рамзи.

Ингредиенты для салата из киноа:

200 г киноа

50 г чищеного миндаля

½ большого огурца

125 г помидоров черри

50 г изюма

4 репчатого лука

пучок мяты

сок 1 лайма

оливковое масло

морская соль и свежемолотый черный перец

Приготовление салата с киноа

Прежде всего, нужно подготовить киноа — сварить его по инструкции на упаковке. Затем воду слить, а киноа разложить на большой тарелке, чтобы побыстрее остыло. Миндаль поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета и выложить в миску. Огурец разрезать пополам вдоль, затем удалить ложкой семечки. Его нужно нарезать ломтиками и добавить к миндалю. Туда же положить разрезанные пополам помидоры, изюм, измельченный репчатый лук, половину мяты и киноа. Всё хорошо перемешать. Заправить салат соком лайма и оливковым маслом. Для подачи можно украсить другой половиной мяты.

Винегрет с жареным красным луком и салатом из зеленой фасоли

Кажется, что некоторые салаты на Новый год похожи на рецепты знакомого нам винегрета. Но нет, это легкий и вкусный вариант салата Гордона Рамзи.

Ингредиенты:

125 г бобов

125 г французской фасоли

125 г сахарного горошка

мята и петрушка

2 красные луковицы

150 мл оливкового масла

2 веточки тимьяна

1 зубчик чеснока

50 мл хересного уксуса

морская соль и черный перец

Рецепт салата на Новый год-2026

Для начала нужно разогреть духовку до 220°C. Положить на противень лук с небольшим количеством оливкового масла, чабреца, чеснока и соли. Жарить в течение 25-30 мин, пока лук полностью не приготовится.

Далее приготовленный лук мелко порезать, смешать с оливковым маслом и хересовым уксусом и посолить.

Фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде в течение 1,5 мин. Затем погрузить в холодную воду и выложить на бумажное полотенце, чтобы она просохла.

Каждую фасоль нарезать небольшими кусочками, положить в миску и перемешать с готовой заправкой. Блюдо можно подавать сразу в охлажденных салатниках.

Рождественский салат

Этот салат от Джейми Оливера — именно то, что нужно, на новогоднем столе.

Ингредиенты для рождественского салата:

1 груша

1 яблоко

1 лист салата фризе

1 круглый красный цикорий

1 горстка рукколы

1 длинный красный цикорий

1 длинный белый цикорий

2 клементины или другие мандаринки

Заправка:

1 ч. л. английской горчицы

1 ч. л. круглозерновой горчицы

3 ст. л. белого винного уксуса

2 ч. л. жидкого меда

100 г грецких орехов

Приготовление новогоднего салата

Если ищешь изысканные салаты на Новый год 2026, тогда тебе понравится этот. Он вкусный, легкий в приготовлении и станет изюминкой праздничного стола.

Сперва нужно приготовить заправку. В миску выложить горчицу, оливковое масло, уксус и мед. Смешать до однородного состояния. Добавить измельченные грецкие орехи и черный перец. Грушу и яблоко почистить и нарезать мелко соломкой, положить на дно миски. Салат фризе порезать на большие кусочки, измельчить круглый красный цикорий и добавить в миску с рукколой. Длинный красный и белый цикорий разрезать пополам, разделить на листики и мелко нарезать стебель. Добавить все в миску. Мандарины очистить от кожуры и мелко порезать горизонтально на кружочки. Смешать все ингредиенты и подавать на стол.

Некоторые блюда можно приготовить по-особому. Читай рецепты в аэрогриле.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!