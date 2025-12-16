Салаты на Новый год 2026 на любой вкус: с курицей, беконом или веганские

Какие салаты приготовить на Новый год — вопрос, который мучает хозяев и хозяек каждый год. Оливье, салат с крабовыми палочками, селедка под шубой, мимоза — все это, конечно, вкусно, но так банально. За долгие годы это уже надоедает. Хочется видеть что-нибудь новое и яркое среди блюд на праздничном столе.
Сегодня мы расскажем, какие салаты приготовить на Новый год 2026. Рецептами поделились мировые шеф-повара Джейми Оливер и Гордон Рамзи.
Салаты на Новый год 2026: рецепты с фото
Куриный салат
Рецептом этого салата поделился Джейми Оливер:
Свежая, ореховая, слегка острая домашняя заправка трансформирует простой куриный салат, — говорит повар.
Ингредиенты для куриного салата:
Для курицы:
- 1,3 кг курицы
- несколько горошин черного перца
- несколько лавровых листьев
- 2 ч. л. молотых семян тмина
- 1 горсть миндаля
Для заправки:
- 2 ст. л. ложки обезжиренного натурального йогурта
- 3 ст. л. нежирного майонеза
- 2 лимона, сок и цедра
- 1 огурец
- 1 небольшой пучок свежего базилика
Для подачи:
- 4 большие горсти смешанных листьев салата
Рецепт куриного салата
- Прежде всего, нужно приготовить курицу — положить в большую кастрюлю, залить водой, добавить перец горошком и лавровый лист, довести до слабого кипения.
- Варить около 40 минут. Готовое мясо порезать. Тмин и миндаль обжарить на разогретой сковороде.
- Затем нужно сделать заправку. Смешать йогурт, майонез, лимонную цедру и сок в большой миске. Добавить курицу, порезанный огурец, тмин с миндалем и порванный базилик. Все хорошо перемешать и подавать с листьями салата.
Салат с брокколи и беконом
Джейми Оливер рассказывает, что создал рецепт этого салата после разговора с пастушкой. Женщина сказала ему, что мужчины не очень любят есть овощи. Это вдохновило повара изменить обычный салат из брокколи.
Ингредиенты для салата с брокколи и беконом:
- 2 большие головки брокколи
- 6 кусочков бекона
- оливковое масло
- 3 твердых красных помидора
- ½ пучка шнитт-лука
Заправка:
- ½ зубчика чеснока
- 2 ч. л. дижонской горчицы
- 6 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. белого винного уксуса
Приготовление салата с брокколи и беконом
Соцветия брокколи нарезать. Также можно поработать с плодоножкой. Нужно выбросить толстое сухое основание. Оставшийся стебель разрезать вдоль пополам и измельчить.
Соцветие брокколи и нарезанные стебли следует бланшировать в кипящей подсоленной воде в течение 60 секунд. Далее нужно положить их на бумажное полотенце и просушить.
Бекон нарезать и обжарить на среднем огне до хрустящей корочки и золотистого цвета. Затем ложкой выложить кусочки бекона на брокколи.
Остатки жира на сковороде можно использовать для заправки салата. Следует перелить его в миску, добавить измельченный чеснок и другие ингредиенты для заправки. Посолить и добавить перец.
Помидоры и лук-шнитт мелко нарезать и добавить к кусочкам брокколи и бекона. Залить салат заправкой и хорошо перемешать.
Пьяный салат из бобов и козьего сыра
Шеф-повар Джейми Оливер акцентирует, что этот салат невероятно легкий в приготовлении.
Ингредиенты для пьяного салата из бобов и козьего сыра:
- 250 г стручковой фасоли
- 150 мл белого вина
- 50 мл белого винного уксуса
- 2 ст. л. сахарной пудры
- 2 репчатых лука
- оливковое масло
- 100 г хлеба
- 1 горсть побегов гороха
- ½ небольшого пучка мяты
- 100 г козьего сыра
- 1 лимон
Рецепт пьяного салата из бобов и козьего сыра
- Стручковую фасоль нужно бланшировать в подсоленной кипящей воде в течение 2 мин. Затем слить воду и набрать холодную. Очистить фасоль от кожуры.
- В миске смешать вино, уксус и сахар. Сахар должен раствориться. Затем добавь фасоль и оставь мариноваться на 1 час.
- Разогрей духовку до 190 ºC. Измельчи репчатый лук и обжарь его. Хлеб порви на кусочки, разложи на противне, сбрызни луковым маслом и перемешай руками. Выпекай 10 мин до хрустящей корочки.
- С помощью шумовки переложи фасоль в миску для подачи. Сверху положи побеги гороха, листочки мяты, гренки и козий сыр. Можно добавить лимонный сок, цедру и немного полить маслом.
Картофельный салат
Из картофеля можно приготовить множество разнообразных блюд. Этот салат от Джейми Оливера прост в приготовлении, но очень вкусен.
Ингредиенты для картофельного салата:
- 1,6 кг картофеля
- 4 ст. л. натурального йогурта
- 4 ч. л. английской горчицы
- оливковое масло
- 1 лимон
Приготовление картофельного салата
Картофель помыть, почистить, разрезать пополам и варить в кипящей подсоленной воде 15 мин.
Йогурт и английскую горчицу выложить в большую миску и добавить 2 ст. л. оливкового масла. Мелко натереть цедру лимона, выжать сок и хорошо перемешать. Добавить порезанный теплый картофель и специи по вкусу.
Вкусные веганские салаты на Новый год 2026
Рецепт салата с киноа
Этим веганским салатом поделился шеф-повар Гордон Рамзи.
Ингредиенты для салата из киноа:
- 200 г киноа
- 50 г чищеного миндаля
- ½ большого огурца
- 125 г помидоров черри
- 50 г изюма
- 4 репчатого лука
- пучок мяты
- сок 1 лайма
- оливковое масло
- морская соль и свежемолотый черный перец
Приготовление салата с киноа
- Прежде всего, нужно подготовить киноа — сварить его по инструкции на упаковке. Затем воду слить, а киноа разложить на большой тарелке, чтобы побыстрее остыло.
- Миндаль поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета и выложить в миску. Огурец разрезать пополам вдоль, затем удалить ложкой семечки. Его нужно нарезать ломтиками и добавить к миндалю.
- Туда же положить разрезанные пополам помидоры, изюм, измельченный репчатый лук, половину мяты и киноа. Всё хорошо перемешать. Заправить салат соком лайма и оливковым маслом. Для подачи можно украсить другой половиной мяты.
Винегрет с жареным красным луком и салатом из зеленой фасоли
Кажется, что некоторые салаты на Новый год похожи на рецепты знакомого нам винегрета. Но нет, это легкий и вкусный вариант салата Гордона Рамзи.
Ингредиенты:
- 125 г бобов
- 125 г французской фасоли
- 125 г сахарного горошка
- мята и петрушка
- 2 красные луковицы
- 150 мл оливкового масла
- 2 веточки тимьяна
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл хересного уксуса
- морская соль и черный перец
Рецепт салата на Новый год-2026
Для начала нужно разогреть духовку до 220°C. Положить на противень лук с небольшим количеством оливкового масла, чабреца, чеснока и соли. Жарить в течение 25-30 мин, пока лук полностью не приготовится.
Далее приготовленный лук мелко порезать, смешать с оливковым маслом и хересовым уксусом и посолить.
Фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде в течение 1,5 мин. Затем погрузить в холодную воду и выложить на бумажное полотенце, чтобы она просохла.
Каждую фасоль нарезать небольшими кусочками, положить в миску и перемешать с готовой заправкой. Блюдо можно подавать сразу в охлажденных салатниках.
Рождественский салат
Этот салат от Джейми Оливера — именно то, что нужно, на новогоднем столе.
Ингредиенты для рождественского салата:
- 1 груша
- 1 яблоко
- 1 лист салата фризе
- 1 круглый красный цикорий
- 1 горстка рукколы
- 1 длинный красный цикорий
- 1 длинный белый цикорий
- 2 клементины или другие мандаринки
Заправка:
- 1 ч. л. английской горчицы
- 1 ч. л. круглозерновой горчицы
- 3 ст. л. белого винного уксуса
- 2 ч. л. жидкого меда
- 100 г грецких орехов
Приготовление новогоднего салата
Если ищешь изысканные салаты на Новый год 2026, тогда тебе понравится этот. Он вкусный, легкий в приготовлении и станет изюминкой праздничного стола.
- Сперва нужно приготовить заправку. В миску выложить горчицу, оливковое масло, уксус и мед. Смешать до однородного состояния. Добавить измельченные грецкие орехи и черный перец.
- Грушу и яблоко почистить и нарезать мелко соломкой, положить на дно миски. Салат фризе порезать на большие кусочки, измельчить круглый красный цикорий и добавить в миску с рукколой.
- Длинный красный и белый цикорий разрезать пополам, разделить на листики и мелко нарезать стебель. Добавить все в миску.
- Мандарины очистить от кожуры и мелко порезать горизонтально на кружочки. Смешать все ингредиенты и подавать на стол.
