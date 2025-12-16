Салати на Новий рік 2026 на будь-який смак: з куркою, беконом чи веганські

Які салати приготувати на Новий рік — питання, яке мучить господарів та господинь щороку. Олів’є, салат з крабовими паличками, оселедець під шубою, мімоза — все це, звісно, смачно, але так банально. За довгі роки це вже набридає. Хочеться бачити щось нове та яскраве серед страв на святковому столі.

Сьогодні ми розповімо, які салати приготувати на Новий рік 2026. Рецептами поділилися світові шеф-кухарі Джеймі Олівер та Гордон Рамзі.

Салати на Новий рік 2026: рецепти з фото

Курячий салат

Рецептом цього салату поділився Джеймі Олівер:

Свіжа, горіхова, злегка гостра домашня заправка трансформує простий курячий салат, — коментує кухар.

Інгредієнти для курячого салату:

Для курки:

1,3 кг курки

кілька горошин чорного перцю

кілька лаврових листків

2 ч. л. меленого насіння кмину

1 жменя мигдалю

Для заправки:

2 ст. л. ложки знежиреного натурального йогурту

3 ст. л. нежирного майонезу

2 лимони, сік і цедра

1 огірок

1 невеликий пучок свіжого базиліку

Для подачі:

4 великі жмені змішаного листя салату

Рецепт курячого салату

Насамперед треба приготувати курку — покласти у велику каструлю, залити водою, додати перець горошком і лавровий лист, довести до слабкого кипіння. Варити близько 40 хв. Готове м’ясо нарізати. Кмин і мигдаль обсмажити на розігрітій сковорідці. Потім треба зробити заправку. Змішати йогурт, майонез, лимонну цедру та сік у великій мисці. Додати курку, порізаний огірок, кмин і мигдаль та порваний базилік. Все добре перемішати й подавати з листям салату.

Салат з броколі та беконом

Джеймі Олівер розповідає, що створив рецепт цього салату після розмови з пастушкою. Жінка сказала йому, що чоловіки не дуже люблять їсти овочі. Це надихнуло кухаря змінити звичайний салат з броколі.

Інгредієнти для салату з броколі та беконом:

2 великі головки броколі

6 шматочків бекону

оливкова олія

3 твердих червоних помідорів

½ пучка шніт-цибулі

Заправка:

½ зубчика часнику

2 ч. л. діжонської гірчиці

6 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. білого винного оцту

Приготування салату з броколі та беконом

Суцвіття броколі нарізати. Також можна попрацювати з плодоніжкою. Треба викинути товсту суху основу. Стебло, що залишилося, розрізати уздовж навпіл і подрібнити.

Суцвіття броколі та нарізані стебла треба бланшувати у киплячій підсоленій воді протягом 60 секунд. Далі треба покласти їх на паперовий рушник та просушити.

Бекон нарізати та обсмажити на середньому вогні до хрусткої скоринки та золотистого кольору. Потім ложкою покласти шматочки бекону на броколі.

Залишки жиру на сковороді можна використовувати в заправці для салату. Треба перелити його в миску, додати подрібнений часник та інші інгредієнти для заправки. Посолити та додати перець.

Помідори та цибулю шніт дрібно нарізати й додати до шматочків броколі та бекону. Залити салат заправкою й добре перемішати.

П’яний салат з бобів та козячого сиру

Шеф-кухар Джеймі Олівер наголошує, що цей салат неймовірно легкий у приготуванні.

Інгредієнти для п’яного салату з бобів та козячого сиру:

250 г стручкової квасолі

150 мл білого вина

50 мл білого винного оцту

2 ст. л. цукрової пудри

2 ріпчастої цибулі

оливкова олія

100 г хліба

1 жменя пагонів гороху

½ невеликого пучка м’яти

100 г козячого сиру

1 лимон

Приготування п’яного салату з бобів та козячого сиру

Стручкову квасолю треба бланшувати у підсоленій киплячій воді протягом 2 хв. Потім злити воду й набрати холодної. Очистити квасолю від шкірки. У мисці змішати вино, оцет і цукор. Треба, щоб цукор розчинився. Потім додати квасолю і залишити маринуватися на 1 годину. Розігріти духовку до 190ºC. Подрібнити ріпчасту цибулю та обсмажити. Хліб порвати на шматочки, розкласти по деку, збризнути цибульною олією і перемішати руками. Випікати 10 хв до хрусткої скоринки. За допомогою шумівки перекласти квасолю в миску для подачі. Зверху покласти пагони гороху, листочки м’яти, грінки та козячий сир. Можна додати лимонний сік, цедру та трішки полити олією.

Картопляний салат

З картоплі можна приготувати багато різноманітних страв. Цей салат від Джеймі Олівера простий у приготуванні, але дуже смачний.

Інгредієнти для картопляного салату:

1,6 кг картоплі

4 ст. л. натурального йогурту

4 ч. л. англійської гірчиці

оливкова олія

1 лимон

Приготування картопляного салату

Картоплю помити, почистити, розрізати навпіл та варити у підсоленій киплячій воді 15 хв.

Йогурт і англійську гірчицю викласти у велику миску й додати 2 ст. л. оливкової олії. Дрібно натерти цедру лимона, вичавити сік і добре все перемішати. Додати порізану теплу картоплю і спеції до смаку.

Смачні веганські салати на Новий рік 2026

Рецепт салату з кіноа

Цим веганським салатом поділився шеф-кухар Гордон Рамзі.

Інгредієнти для салату з кіноа:

200 г кіноа

50 г очищеного мигдалю

½ великого огірка

125 г помідорів чері

50 г родзинок

4 ріпчастої цибулі

пучок м’яти

сік 1 лайма

оливкова олія

морська сіль і свіжомелений чорний перець

Приготування салату з кіноа

Насамперед треба підготувати кіноа — зварити його за інструкцією на упакуванні. Потім воду можна злити, а кіноа розкласти на великій тарілці, щоб швидше охололо. Мигдаль підсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору та викласти в миску. Огірок розрізати навпіл уздовж, потім видалити ложкою насіння. Його треба нарізати скибочками й додати до мигдалю. Туди ж покласти розрізані навпіл помідори, родзинки, подрібнену ріпчасту цибулю, половину м’яти та кіноа. Усе добре перемішати. Заправити салат соком лайма й оливковою олією. Для подачі можна прикрасити іншою половиною м’яти.

Вінегрет зі смаженою червоною цибулею та салатом із зеленої квасолі

Здається, що деякі салати на Новий рік схожі на рецепти знайомого нам вінегрету. Але ні, це легкий та смачний варіант салату від Гордона Рамзі.

Інгредієнти:

125 г бобів

125 г французької квасолі

125 г цукрового горошку

м’ята і петрушка

2 червоні цибулини

150 мл оливкової олії

2 гілочки чебрецю

1 зубчик часнику

50 мл хересного оцту

морська сіль і чорний перець

Рецепт салату

Спершу треба розігріти духовку до 220°C. Покласти на деко цибулю з невеликою кількістю оливкової олії, чебрецю, часнику та солі. Смажити протягом 25-30 хв, поки цибуля повністю не приготується.

Далі приготовану цибулю дрібно нарізати, змішати з оливковою олією та хересовим оцтом і посолити.

Квасолю бланшувати у киплячій підсоленій воді протягом 1,5 хв. Потім занурити у холодну воду й покласти на паперовий рушник, щоб вона просохла.

Кожну квасолю нарізати невеликими шматочками, покласти її у миску й перемішати з готовою заправкою. Страву можна подавати відразу в охолоджених салатниках.

Різдвяний салат

Цей салат від Джеймі Олівера — саме те, що треба, на новорічному столі.

Інгредієнти для різдвяного салату:

1 груша

1 яблуко

1 лист салату фрізе

1 круглий червоний цикорій

1 жменька руколи

1 довгий червоний цикорій

1 довгий білий цикорій

2 клементини або інші мандарини

Заправка:

1 ч. л. англійської гірчиці

1 ч. л. цілозернової гірчиці

3 ст. л. білого винного оцту

2 ч. л. рідкого меду

100 г волоських горіхів

Приготування новорічного салату

Якщо шукаєш вишукані салати на Новий рік 2026, тоді тобі точно сподобається цей. Він смачний, легкий у приготуванні та стане родзинкою святкового столу.

Треба приготувати заправку. У миску викласти гірчицю, оливкову олію, оцет і мед. Змішати до однорідності. Додати подрібнені волоські горіхи й чорний перець. Грушу та яблуко почистити й дрібно нарізати соломинкою, покласти на дно миски. Салат фрізе крупно нарізати, але подрібнити круглий червоний цикорій і додати в миску з руколою. Довгий червоний і білий цикорій розрізати навпіл, розділити на листочки й дрібно нарізати стебло. Додати все у миску. Мандарини очистити від шкірки й дрібно нарізати горизонтально на кружечки. Змішати усі інгредієнти та подавати на стіл.

Деякі страви можна приготувати по-особливому. Читай рецепти в аерогрилі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!