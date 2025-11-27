Меню на Новий рік 2026: смак вогню, прянощів і яскравих емоцій

Новорічна ніч 2026 обіцяє бути яскравою та динамічною: приходить рік Вогняного Коня — символу енергії, пристрасті та сміливих рішень.
І якщо ти хочеш, щоб свято було не просто красивим, а справді по феншую, варто завчасно подбати про меню та сервування столу, адже Кінь цінує смак, рух і новизну.
Як скласти меню на Новий рік 2026 — приклади страв з рецептами й корисні поради — у матеріалі.
Меню на Новий рік 2026 — щоб заручитися підтримкою Вогняного Коня
Цього року на нашому новорічному столі мають панувати страви з яскравим смаком і насиченими ароматами.
Підійдуть гострі, пряні й водночас вишукані страви: приміром, пікантний балик зі свинини в духовці або птиця з імбиром, чилі чи коріандром, мідії в соусі каррі, запечені овочі з ароматними травами, салат з куркою та чорносливом, страви з димком — копченості чи гриль.
Риба і морепродукти теж вкрай бажані, особливо якщо їх оригінально подати — наприклад, лосось у соусі з ігристим вином або креветки з часником і лаймом.
Не забудь про кольорові салати та закуски в меню — Вогняний Кінь любить життя у всіх барвах. Червоний перець, гранат, апельсини, морква — вони виглядають яскраво і підкреслять стихію вогню.
Страви на Новий рік 2026 — чого краще уникати в меню
Не варто готувати на Новий рік занадто жирні, важкі або крохмалисті страви — вони не для нашого енергійного коня.
Стіл, на якому багато картоплі, бутербродів та тістечок теж навряд чи відповідатиме характеру нового господаря року.
І заборона на конину — страви з неї, як ти розумієш, зовсім не по феншуй. І шкодять добрій магії новорічного свята.
Новорічний стіл 2026: як сервірувати
Вогняний Кінь любить кольори та контрасти: насичені червоні, оранжеві, золотисті відтінки — саме вони чудово підкреслять енергію року.
Серветки на новорічний стіл можна взяти яскраво-червоні, свічки — у відтінках апельсина та червоного. Але не забувай про баланс: зелень і білий посуд розбавлять яскраві кольори.
Що приготувати на Новий рік 2026: рецепти оригінальних страв
Якщо хочеш здивувати гостей, спробуй приготувати:
-
Міні-шашлички з курки в маринаді з апельсина та перцю чилі.
- Салат з печених буряків, апельсинів і руколою, заправлений медово-гірчичною заправкою.
-
На десерт — пряний шоколадний трюфельний крем з чилі та грушею
Міні-шашлички з курки в маринаді з апельсина та перцю чилі — рецепт в меню на Новий рік 2026
Інгредієнти (на 10-12 шпажок)
-
куряче філе — 500 г
-
апельсин — 1 шт. (цедра + сік)
-
часник — 2 зубчики
-
перець чилі — ½–1 шт.
-
мед — 1 ст. л.
-
соєвий соус — 2 ст. л.
-
оливкова олія — 2 ст. л.
-
сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
-
Наріж курку невеликими кубиками.
-
Змішай апельсиновий сік, цедру, дрібно нарізаний чилі, подрібнений часник, мед, соєвий соус і олію.
-
Замаринуй курку мінімум на 30 хвилин, а краще на 2-3 години.
-
Закріпи шматочки на маленькі шпажки.
-
Обсмаж на грилі або сковороді 8-10 хвилин до золотистої скоринки, періодично змащуючи залишками маринаду.
Для більш вогняного смаку в кінці приготування додай трохи копченої паприки.
Салат з печених буряків, апельсинів і руколою, заправлений медово-гірчичною заправкою — для меню на Новий рік 2026
Інгредієнти
-
буряк — 2-3 шт.
-
апельсини — 2 шт.
-
рукола — 70–100 г
-
волоські горіхи або мигдаль — жменя
-
сир фета або козячий — 80 г (за бажанням)
Заправка:
-
мед — 1,5 ч. л.
-
гірчиця діжонська — 1 ч. л.
-
оливкова олія — 2,5 ст. л.
-
лимонний сік — 1 ст. л.
-
щіпка солі та перцю
Спосіб приготування
-
Буряки загорни у фольгу та запікай при 200°C приблизно одну годину. Остуди, очисть і наріж кубиками або півмісяцями.
-
Апельсини очисть від шкірки та плівок, наріж часточками.
-
Змішай інгредієнти для заправки.
-
На тарілку виклади руколу, зверху — буряк, апельсини, горіхи та фету.
-
Перед подачею полий заправкою.
Пряний шоколадний трюфельний крем з чилі та грушею — десерт на Новий рік 2026
Інгредієнти (на 4 порції)
Для крему:
-
чорний шоколад 70% — 150 г
-
вершки 30–33% — 200 мл
-
вершкове масло — 20 г
-
яйця — 2 шт.
-
цукор — 2 ст. л.
-
дрібка меленої паприки або чилі
-
дрібка солі
-
ваніль — за бажанням
Для груші:
-
груша — 1 велика або 2 маленькі
-
цукор — 1 ст. л.
-
вершкове масло — 10 г
-
кілька крапель лимонного соку (не обов’язково)
Спосіб приготування
- Подрібни шоколад і розтопи на водяній бані. Додай масло, дрібку солі й чилі. Перемішай.
- Відділи жовтки від білків. Жовтки збий із цукром до світлої маси. Обережно введи теплий шоколад у жовткову суміш.
- Білки збий до м’яких піків. Акуратно введи в шоколадну масу, рухами знизу догори.
- Розклади крем по креманках. Постав у холодильник на дві години, щоб стабілізувався.
- Наріж грушу тонкими скибочками.
- На сковороді розтопи масло, додай цукор — дочекайся карамелі. Поклади грушу й обсмаж із двох боків 2–3 хвилини. Можеш додати дрібку чилі — буде ще вогняніше.
- Виклади теплу або кімнатної температури грушу поверх холодного крему.
- Посип дрібкою какао або кількома крупинками перцю — для акценту.
На Новий рік 2026 не бійся експериментувати (бажано завчасно перевіривши рецепт). Додай у святкове меню трохи сміливості, у страви — яскраві спеції та фантазію — і тоді 2026 рік почнеться під гарячий, життєрадісний ритм Вогняного коня.
