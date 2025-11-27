Меню на Новий рік 2026: смак вогню, прянощів і яскравих емоцій

Новорічна ніч 2026 обіцяє бути яскравою та динамічною: приходить рік Вогняного Коня — символу енергії, пристрасті та сміливих рішень.

І якщо ти хочеш, щоб свято було не просто красивим, а справді по феншую, варто завчасно подбати про меню та сервування столу, адже Кінь цінує смак, рух і новизну.

Як скласти меню на Новий рік 2026 — приклади страв з рецептами й корисні поради — у матеріалі.

Меню на Новий рік 2026 — щоб заручитися підтримкою Вогняного Коня

Цього року на нашому новорічному столі мають панувати страви з яскравим смаком і насиченими ароматами.

Підійдуть гострі, пряні й водночас вишукані страви: приміром, пікантний балик зі свинини в духовці або птиця з імбиром, чилі чи коріандром, мідії в соусі каррі, запечені овочі з ароматними травами, салат з куркою та чорносливом, страви з димком — копченості чи гриль.

Риба і морепродукти теж вкрай бажані, особливо якщо їх оригінально подати — наприклад, лосось у соусі з ігристим вином або креветки з часником і лаймом.

Не забудь про кольорові салати та закуски в меню — Вогняний Кінь любить життя у всіх барвах. Червоний перець, гранат, апельсини, морква — вони виглядають яскраво і підкреслять стихію вогню.

Страви на Новий рік 2026 — чого краще уникати в меню

Не варто готувати на Новий рік занадто жирні, важкі або крохмалисті страви — вони не для нашого енергійного коня.

Стіл, на якому багато картоплі, бутербродів та тістечок теж навряд чи відповідатиме характеру нового господаря року.

І заборона на конину — страви з неї, як ти розумієш, зовсім не по феншуй. І шкодять добрій магії новорічного свята.

Новорічний стіл 2026: як сервірувати

Вогняний Кінь любить кольори та контрасти: насичені червоні, оранжеві, золотисті відтінки — саме вони чудово підкреслять енергію року.

Серветки на новорічний стіл можна взяти яскраво-червоні, свічки — у відтінках апельсина та червоного. Але не забувай про баланс: зелень і білий посуд розбавлять яскраві кольори.

Що приготувати на Новий рік 2026: рецепти оригінальних страв

Якщо хочеш здивувати гостей, спробуй приготувати:

Міні-шашлички з курки в маринаді з апельсина та перцю чилі.

Салат з печених буряків, апельсинів і руколою, заправлений медово-гірчичною заправкою.

На десерт — пряний шоколадний трюфельний крем з чилі та грушею

Міні-шашлички з курки в маринаді з апельсина та перцю чилі — рецепт в меню на Новий рік 2026

Інгредієнти (на 10-12 шпажок)

куряче філе — 500 г

апельсин — 1 шт. (цедра + сік)

часник — 2 зубчики

перець чилі — ½–1 шт.

мед — 1 ст. л.

соєвий соус — 2 ст. л.

оливкова олія — 2 ст. л.

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Наріж курку невеликими кубиками. Змішай апельсиновий сік, цедру, дрібно нарізаний чилі, подрібнений часник, мед, соєвий соус і олію. Замаринуй курку мінімум на 30 хвилин, а краще на 2-3 години. Закріпи шматочки на маленькі шпажки. Обсмаж на грилі або сковороді 8-10 хвилин до золотистої скоринки, періодично змащуючи залишками маринаду.

Для більш вогняного смаку в кінці приготування додай трохи копченої паприки.

Салат з печених буряків, апельсинів і руколою, заправлений медово-гірчичною заправкою — для меню на Новий рік 2026

Інгредієнти

буряк — 2-3 шт.

апельсини — 2 шт.

рукола — 70–100 г

волоські горіхи або мигдаль — жменя

сир фета або козячий — 80 г (за бажанням)

Заправка:

мед — 1,5 ч. л.

гірчиця діжонська — 1 ч. л.

оливкова олія — 2,5 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

щіпка солі та перцю

Спосіб приготування

Буряки загорни у фольгу та запікай при 200°C приблизно одну годину. Остуди, очисть і наріж кубиками або півмісяцями. Апельсини очисть від шкірки та плівок, наріж часточками. Змішай інгредієнти для заправки. На тарілку виклади руколу, зверху — буряк, апельсини, горіхи та фету. Перед подачею полий заправкою.

Пряний шоколадний трюфельний крем з чилі та грушею — десерт на Новий рік 2026

Інгредієнти (на 4 порції)

Для крему:

чорний шоколад 70% — 150 г

вершки 30–33% — 200 мл

вершкове масло — 20 г

яйця — 2 шт.

цукор — 2 ст. л.

дрібка меленої паприки або чилі

дрібка солі

ваніль — за бажанням

Для груші:

груша — 1 велика або 2 маленькі

цукор — 1 ст. л.

вершкове масло — 10 г

кілька крапель лимонного соку (не обов’язково)

Спосіб приготування

Подрібни шоколад і розтопи на водяній бані. Додай масло, дрібку солі й чилі. Перемішай. Відділи жовтки від білків. Жовтки збий із цукром до світлої маси. Обережно введи теплий шоколад у жовткову суміш. Білки збий до м’яких піків. Акуратно введи в шоколадну масу, рухами знизу догори. Розклади крем по креманках. Постав у холодильник на дві години, щоб стабілізувався. Наріж грушу тонкими скибочками. На сковороді розтопи масло, додай цукор — дочекайся карамелі. Поклади грушу й обсмаж із двох боків 2–3 хвилини. Можеш додати дрібку чилі — буде ще вогняніше. Виклади теплу або кімнатної температури грушу поверх холодного крему. Посип дрібкою какао або кількома крупинками перцю — для акценту.

На Новий рік 2026 не бійся експериментувати (бажано завчасно перевіривши рецепт). Додай у святкове меню трохи сміливості, у страви — яскраві спеції та фантазію — і тоді 2026 рік почнеться під гарячий, життєрадісний ритм Вогняного коня.

