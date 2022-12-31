Ароматний, пікантний та дуже соковитий: як приготувати свинячий балик у духовці

Ми так звикли готувати чималу кількість страв на новорічні та різдвяні свята, що навіть важко стає вибрати щось одне. Як результат багато хто з нас переїдає, а ось насолоду отримати виходить не так часто.
Однак якщо почати приготування зі страви, яка точно прикрасить твій стіл, то сумніватись в успіху вечора вже не доведеться. Так, мова йде про соковитий свинячий балик.
Він стане окрасою будь-якого меню і може витіснити не один традиційний святковий салат з твого серденька. Сумніваєшся? Тоді спробуй приготувати та переконатись у його досконалості.
До Нового року лишається все менше часу, і справжні господарі та господині вже назбирали низку рецептів, які обов’язково треба приготувати цього року. Але потім все одно перемагають олів’є та крабовий салат.
Проте ми пропонуємо тобі прочитати про нові смачні та прості рецепти, які здивують тебе, твою родину та підкорять серця гостей.
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