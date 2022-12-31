Ароматний, пікантний та дуже соковитий: як приготувати свинячий балик у духовці

Ми так звикли готувати чималу кількість страв на новорічні та різдвяні свята, що навіть важко стає вибрати щось одне. Як результат багато хто з нас переїдає, а ось насолоду отримати виходить не так часто.

Однак якщо почати приготування зі страви, яка точно прикрасить твій стіл, то сумніватись в успіху вечора вже не доведеться. Так, мова йде про соковитий свинячий балик.

Він стане окрасою будь-якого меню і може витіснити не один традиційний святковий салат з твого серденька. Сумніваєшся? Тоді спробуй приготувати та переконатись у його досконалості.

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Інгредієнти для приготування балику

свинина (окіст, шия, вирізка) — 1 кілограм

часник — 10 зубчиків

гірчиця — 3 чайні ложки

розмарин сухий — 1 чайна ложка

сіль — 1 чайна ложка

паприка — половина чайної ложки

коріандр — половина чайної ложки

чорний мелений перець — половина чайної ложки

Спосіб приготування балику

Розпочати варто з підготовки головного інгредієнту. Тому спочатку необхідно промити свинину та просушити її паперовими рушниками. Потім потрібно зробити глибокі проколи у м’ясі ножем та занурити в них зубчики часнику. Після цього змішати усі спеції та натерти ними свинину. Наостанок верхівку майбутнього балику змастити гірчицею. Тепер можна перекласти м’ясо у глибоку миску, огорнути його харчовою плівкою та відправити у холодильник на вісім годин. Далі потрібно дістати свинину, огорнути її фольгою та покласти у деко. Після цього м’ясо варто лишити у такому вигляді ще на годину, а потім відправити у духовку запікатись півтори години за температури в 180 градусів. Коли процес запікання закінчиться, варто знову залишити свинину у вимкненій духовці ще на дві години, щоб воно ввібрало усі аромати та смаки спецій. Після цього можна діставати готовий балик, розгорнути його, злити воду, а потім обгорнути плівкою та залишити у холодильнику ще на шість годин. Коли час очікування сплине, м’ясо можна діставати, подавати до столу та сповна насолоджуватись запашною стравою.

До Нового року лишається все менше часу, і справжні господарі та господині вже назбирали низку рецептів, які обов’язково треба приготувати цього року. Але потім все одно перемагають олів’є та крабовий салат.

Проте ми пропонуємо тобі прочитати про нові смачні та прості рецепти, які здивують тебе, твою родину та підкорять серця гостей.

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