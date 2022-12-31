Ароматный, пикантный и очень сочный: как приготовить свиной балык в духовке

Мы так привыкли готовить немалое количество блюд на новогодние и рождественские праздники, что даже трудно выбрать что-то одно. Как результат многие из нас переедают, а вот наслаждение получить получается не так часто.

Однако если начать приготовление с блюда, что точно украсит твой стол, то сомневаться в успехе вечера уже не придется. Да, речь идет о сочном свином балыке.

Он станет украшением любого меню и может вытеснить не один традиционный праздничный салат из твоего сердечка. Сомневаешься? Тогда попробуй приготовить и убедиться в его совершенстве.

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Ингредиенты для приготовления балыка

свинина (окорок, шея, вырезка) — 1 килограмм

чеснок — 10 зубчиков

горчица — 3 чайные ложки

сухой розмарин — 1 чайная ложка

соль — 1 чайная ложка

паприка — половина чайной ложки

кориандр — половина чайной ложки

черный молотый перец — половина чайной ложки

Способ приготовления балыка

Начать следует с подготовки главного ингредиента. Поэтому сначала необходимо промыть свинину и просушить ее бумажными полотенцами. Затем нужно сделать глубокие проколы в мясе ножом и погрузить в них зубчики чеснока. После этого смешать все специи и натереть свинину. Напоследок верхушку будущего балыка смазать горчицей. Теперь можно переложить мясо в глубокую миску, окутать пищевой пленкой и отправить в холодильник на восемь часов. Далее нужно достать свинину, окутать ее фольгой и положить в противень. После этого мясо следует оставить в таком виде еще на час, а затем отправить в духовку запекаться полтора часа при температуре в 180 градусов. Когда процесс запекания закончится, следует снова оставить свинину в выключенной духовке еще на два часа, чтобы она впитала все ароматы и вкусы специй. После этого можно доставать готовый балык, развернуть его, слить воду, а затем обернуть пленкой и оставить в холодильнике еще на шесть часов. Когда время ожидания пройдет, мясо можно доставать, подавать к столу и сполна наслаждаться ароматным блюдом.

До Нового года остается все меньше времени, и настоящие хозяева и хозяйки уже собрали ряд рецептов, которые обязательно нужно приготовить в этом году. Но потом все равно побеждают оливье и крабовый салат.

Однако мы предлагаем тебе прочитать о новых вкусных и простых рецептах, которые удивят тебя, твою семью и покорят сердца гостей.

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