Ароматный, пикантный и очень сочный: как приготовить свиной балык в духовке

Мы так привыкли готовить немалое количество блюд на новогодние и рождественские праздники, что даже трудно выбрать что-то одно. Как результат многие из нас переедают, а вот наслаждение получить получается не так часто.
Однако если начать приготовление с блюда, что точно украсит твой стол, то сомневаться в успехе вечера уже не придется. Да, речь идет о сочном свином балыке.
Он станет украшением любого меню и может вытеснить не один традиционный праздничный салат из твоего сердечка. Сомневаешься? Тогда попробуй приготовить и убедиться в его совершенстве.
До Нового года остается все меньше времени, и настоящие хозяева и хозяйки уже собрали ряд рецептов, которые обязательно нужно приготовить в этом году. Но потом все равно побеждают оливье и крабовый салат.
Однако мы предлагаем тебе прочитать о новых вкусных и простых рецептах, которые удивят тебя, твою семью и покорят сердца гостей.
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