Что можно сеять на зиму: культуры для поздних посевов

Осенью садоводы и огородники заканчивают свой сезон. Они собирают урожай, очищают грядки и занимаются консервацией овощей и фруктов на зиму.

Но даже в холод некоторые не торопятся расслабляться и переставать работать на земле. Потому что это идеальный период для посева некоторых культур. Что можно сеять на зиму 2023 и как это правильно делать — читай в материале.

Что можно сеять на зиму: общие правила

Для проведения озимых посевов опытные огородники не выделяют большие участки. Достаточно будет площади 5-6 м2. Выбирай для этого ровное и солнечное место. Начинают посев в начале ноября.

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Для этого берут сухой материал и не поливают почву (чтобы ростки не взошли и не промерзли).

Землю для посева уплотняют, а если требуется дополнительное утепление — мульчируют. Для посева следует выбирать сорта именно для зимнего посева.

Что можно сажать на зиму: картофель

Не так много огородников сажают картофель на зиму. Однако если закопать его достаточно глубоко (10 см), овощ стойко может перенести зимние морозы.

Для этого бери картофель массой до 150 г. Чтобы посадка прошла хорошо, используй способ сдвоенных грядок (ширина 70 см, а расстояние — 80 см). Также используй шахматный порядок при посадке.

Культуры, которые можно сажать на зиму: салат

Если ты посеешь на зиму салат, сможешь им лакомиться уже ранней весной. Ведь семена культуры способны хорошо переносить морозы.

Лучше этим заниматься, когда на улице будет устойчивое похолодание.

При этом сажать семена рекомендуют на глубину 2-3 см. Расстояние между рядами должно быть до 40 см.

Что посадить под зиму: список культур

Кроме картофеля и салата, стоит присмотреться к следующим растениям и овощам:

Укроп. Высевай тогда, когда будет постоянное похолодание. Зарывай семена на глубину до 3 см. При этом соблюдай расстояние между рядами (20-25 см). Не забудь перемешать семена с песком и обязательно сверху замульчируй. Петрушка. Сроки посадки такие же, как у укропа. Семена засевай на глубину 1,5 см. Придерживай расстояние между рядами до 25 см. Кинза. Растение, которое тоже не боится заморозков. Высевай на глубину 1,5 см (расстояние между рядами должно быть до 30 см). Шпинат. В ноябре следует заняться посевом шпината. Для этого засевай салат на глубину 4 см и сохрани расстояние между рядами до 20 см. Морковь. Самое оптимальное расстояние между рядами посевов — до 20 см. Свекла. Можно высаживать до конца ноября. Для этого зарывай семена на глубину до 5 см (при расстоянии 7-10 см). Чеснок. Нужно сажать за несколько недель до стойких похолоданий. Зубчики закладывают на 3-5 см, соблюдая расстояние между рядами до 25 см. Редис. Лучше засевать в конце ноября.

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