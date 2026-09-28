Что можно сеять на зиму: культуры для поздних посевов

Осенью садоводы и огородники заканчивают свой сезон. Они собирают урожай, очищают грядки и занимаются консервацией овощей и фруктов на зиму.

Но даже в холода некоторые не спешат расслабляться и переставать работать на земле. Это идеальный период для посева некоторых культур.

Что можно сеять на зиму 2026/27 и как правильно делать поздний посев картофеля, салата, укропа, шпината, моркови, чеснока и редиса — читай в материале.

Что можно сажать на зиму

Для проведения озимых посевов опытные огородники не выделяют большие участки. Достаточно будет площади 5-6 м². Выбирай для этого ровное и солнечное место. Начинают посев в начале ноября.

Для этого берут сухой материал и не поливают почву (чтобы ростки не взошли и не промерзли).

Землю для посева уплотняют, а если требуется дополнительное утепление — мульчируют. Для посева следует выбирать сорта именно для зимнего посева.

Картофель

Не так много огородников сажают картошку на зиму. Однако если закопать ее достаточно глубоко (на 10 см), то овощ может нормально перенести зимние морозы.

Для посева картофеля на зиму подойдут следующие сорта: Удача, Лидер, Импала, Синеглазка, Метеор, Санте. Они раннеспелые.

Для посадки бери картофель массой до 150 г. Чтобы высадка прошла хорошо, используй способ сдвоенных грядок (ширина 70 см, а расстояние — 80 см). Также используй шахматный порядок при посадке.

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Салат

Если ты посеешь на зиму салат, сможешь им лакомиться уже ранней весной. Ведь семена культуры способны стойко переносить морозы.

Подойдут сорта Богатырь, Парижский, Валлон, кресс-салат, Голова ангела. Они лучше всего выдерживают морозы и являются раннеспелыми.

Лучше этим заниматься, когда на улице будет устойчивое похолодание.

При этом сажать семена рекомендуют на глубину 2-3 см. Расстояние между рядами должно быть до 40 см.

Что посадить под зиму: список культур

Кроме картофеля и салата, стоит присмотреться к следующим растениям и овощам:

Укроп. Высевай тогда, когда будет постоянное похолодание. Зарывай семена на глубину до 3 см. При этом соблюдай расстояние между рядами (20-25 см). Не забудь перемешать семена с песком и обязательно сверху замульчируй. Сорта: Аллилуйя, Аллигатор, Аврора, Спринтер. Петрушка. Сроки посадки такие же, как у укропа. Семена засевай на глубину 1,5 см. Придерживай расстояние между рядами до 25 см. Сорта: Кудрявый, Новас, Триплекс. Кинза. Растение, которое тоже не боится заморозков. Высевай на глубину 1,5 см (расстояние между рядами должно быть до 30 см). Сорта: Яркая, Санто, Король рынка. Шпинат. В ноябре следует заняться посевом шпината. Для этого засевай салат на глубину 4 см и сохрани расстояние между рядами до 20 см. Сорта: Боа, Фантазия, Матадор. Морковь. Самое оптимальное расстояние между рядами посевов — до 20 см. Аленушка, Ассоль, Артек, Малыш. Свекла. Можно высаживать до конца ноября. Для этого зарывай семена на глубину до 5 см (при расстоянии 7-10 см). Сорта: Бордо харьковский, Пабло, Деликатесный, Красный шар. Чеснок. Нужно сажать за несколько недель до стойких похолоданий. Зубчики закладывают на 3-5 см, соблюдая расстояние между рядами до 25 см. Сорта: Гермидор, Дюшес, Сочинский. Редис. Лучше засевать в конце ноября. Сорта: 18 дней, Родос, Джолли.

Правила зимней высадки культур в разных регионах Украины

Для эффективной высадки и выращивания картофеля и салатов следует учитывать регион проживания. На севере и северо-востоке растения нуждаются в дополнительной защите и утеплении. Мульчируй землю листьями, опилками или другими способами.

В степных районах следует позаботиться о влажной земле. Нехватка снега может вызвать перемерзание семян, а также нехватку естественной влаги.

Для высадки культур в горных районах проследи, чтобы семена имели морозостойкие показатели. Выращивание может быть долгим из-за холода и ветров.

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