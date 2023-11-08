Что можно сеять на зиму: культуры для поздних посевов

Осенью садоводы и огородники заканчивают свой сезон. Они собирают урожай, очищают грядки и занимаются консервацией овощей и фруктов на зиму.
Но даже в холод некоторые не торопятся расслабляться и переставать работать на земле. Потому что это идеальный период для посева некоторых культур. Что можно сеять на зиму 2023 и как это правильно делать — читай в материале.
Для проведения озимых посевов опытные огородники не выделяют большие участки. Достаточно будет площади 5-6 м2. Выбирай для этого ровное и солнечное место. Начинают посев в начале ноября.
Для этого берут сухой материал и не поливают почву (чтобы ростки не взошли и не промерзли).
Для этого берут сухой материал и не поливают почву (чтобы ростки не взошли и не промерзли).
Землю для посева уплотняют, а если требуется дополнительное утепление — мульчируют. Для посева следует выбирать сорта именно для зимнего посева.
Не так много огородников сажают картофель на зиму. Однако если закопать его достаточно глубоко (10 см), овощ стойко может перенести зимние морозы.
Для этого бери картофель массой до 150 г. Чтобы посадка прошла хорошо, используй способ сдвоенных грядок (ширина 70 см, а расстояние — 80 см). Также используй шахматный порядок при посадке.
Если ты посеешь на зиму салат, сможешь им лакомиться уже ранней весной. Ведь семена культуры способны хорошо переносить морозы.
Лучше этим заниматься, когда на улице будет устойчивое похолодание.
Лучше этим заниматься, когда на улице будет устойчивое похолодание.
При этом сажать семена рекомендуют на глубину 2-3 см. Расстояние между рядами должно быть до 40 см.
Кроме картофеля и салата, стоит присмотреться к следующим растениям и овощам:
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