Осенняя побелка деревьев: когда, чем и как правильно белить — основные лайфхаки

Побелка деревьев осенью — это важная практика, которая нужна для того, чтобы защитить деревья от солнечных ожогов и мороза. Ведь на солнце в холодный зимний день, кора нагревается и расширяется. Осенняя побелка деревьев: как правильно осуществлять и когда именно — читай в материале.

Когда белить деревья осенью: оптимальные сроки

Осеннюю побелку нужно проводить перед началом первых морозов (в конце октября или в ноябре, в зависимости от региона).

После проведения побелки твой сад будет защищен не только от морозов и перепадов температур, но и от некоторых насекомых, животных, которые зимой от голода могут объедать кору плодовых деревьев.

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Побелка деревьев осенью: чем нужно белить

Чаще всего используют разные варианты побелки деревьев осенью, и каждой есть свои плюсы и минусы. Например.

Известь. Экологически чистая и стоит недорого. Но этот материал смывается буквально за несколько дождей. Поэтому лучше белить известью зимой, а не осенью. Если ты хочешь защитить дерево от вредителей и болезней, добавь в нее медный купорос. Он защитит деревья от болезней. Водоэмульсионные краски. Так же, как и известь, защищают только от ожогов и морозобоин. Дополнительных компонентов в них нет. Важно, что добавлять медный купорос в них нельзя. Тогда краска темнеет и теряет свои защитные свойства. Акриловые краски. Лучшая побелка, ведь она прекрасно держится на деревьях, порой до мая. Глина с коровяком. Такую побелку часто используют в европейских странах, ведь она очень экологичная. Для приготовления разведи глину водой до густоты сметаны, добавь туда коровяк, можно еще золу, все тщательно перемешай и бели стволы.

Осенняя побелка деревьев: как правильно наносить побелку

Возьми специальные малярные махровые рукавицы и мягкую малярную кисточку, которая позволит аккуратно покрыть ствол краской, не повреждая кору. Также можно использовать мягкий валик с ворсовой хлопковой поверхностью. Некоторые садоводы используют пульверизатор, позволяющий максимально быстро, за считанные минуты провести побелку. Помни, что обрабатывать деревья нужно на высоту 1,8-2 метра вверх от земли. Красить следует всю поверхность ствола до скелетных ветвей растения.

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