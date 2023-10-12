Осенняя побелка деревьев: когда, чем и как правильно белить — основные лайфхаки

Побелка деревьев осенью — это важная практика, которая нужна для того, чтобы защитить деревья от солнечных ожогов и мороза. Ведь на солнце в холодный зимний день, кора нагревается и расширяется. Осенняя побелка деревьев: как правильно осуществлять и когда именно — читай в материале.
Осеннюю побелку нужно проводить перед началом первых морозов (в конце октября или в ноябре, в зависимости от региона).
После проведения побелки твой сад будет защищен не только от морозов и перепадов температур, но и от некоторых насекомых, животных, которые зимой от голода могут объедать кору плодовых деревьев.
Чаще всего используют разные варианты побелки деревьев осенью, и каждой есть свои плюсы и минусы. Например.
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