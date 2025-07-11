Он пережил минно-взрывную травму, полтора месяца был в коме, и несмотря на неутешительные прогнозы врачей, вернулся не только к жизни, но и на службу.

Комбат — это позывной военного Сергея, который до ранения был командиром одного из батальонов ВСУ. Сегодня мужчина проходит сложную реконструктивную операцию по восстановлению носа.

О пути ожесточенной борьбы Сергея за жизнь рассказала журналистка программы Ранок у великому місті на ICTV2 Ахава Тесленко. Она познакомилась с военным в Центре RECOVERY, где он проходил реабилитацию. Впоследствии она отправила его историю хирургу Дмитрию Слоссеру, который взялся за сверхсложное восстановление лица Комбата, причем совершенно бесплатно.

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Восстановиться после комы

Сергей рассказал, что после того, как вышел из комы, пришлось буквально собирать себя по кусочкам.

Легче было определить, где у меня не было повреждений тела, чем посчитать, что именно повреждено, — говорит воин.

Однако спортивное прошлое сказалось, и реабилитация пошла довольно быстрыми темпами.

— Я вышел из комы. Учитывая, что до ранения я занимался спортом, мое тело начало быстро восстанавливаться, я начал заново ходить. Вот это было с нуля.

Пытались списать, но он настоял

После такого тяжелого ранения Сергею предлагали завершить службу. Но мужчина был категорически против. Имел свое мнение — и доказал, что прав.

Сегодня он не просто вернулся в строй, а выполняет боевые задачи. И это вопреки всему, включая официальные выводы медкомиссий.

— Возник вопрос прохождения ВЛК, мне предлагали списаться, — вспоминает Сергей. — Но у меня было другое желание, поэтому я вернулся в строй.

Сергей также рассказал, что в 2022 году был в командировке за границей и легко мог остаться там. Но когда началось полномасштабное вторжение, сел в такси и поехал обратно в Украину. Сам пошел в военкомат.

— У меня было желание защищать государство. Даже после ранения оно не исчезло — наоборот, я стал еще более мотивированным.

Операция сложностью 9 из 10

Теперь у Сергея впереди очередное испытание. Хирург Дмитрий Слоссер говорит: случай Сергея — один из самых сложных, которые ему приходилось видеть. Военному придется буквально собрать нос заново.

— Если оценить сложность этой операции, то по десятибалльной системе это, пожалуй, будет девять баллов, — объясняет Слоссер.

— Также мы заберем ребро и из него изготовим те хрящи, которых не хватает. И сделаем некоторые хирургические манипуляции, чтобы улучшить губы, потому что там тоже есть ограничения в плане функции.

Операцию проводят бесплатно — за счет клиники.

— Я не могу охватить все, хотя я умею выполнять другие виды операций, но я выбрал исключительно такое специфическое направление травмы как реконструкция носа. Мы даже с фондами не работаем. Все клиника выполняет за собственные средства.

На пути к восстановлению

Пластика носа — сложная и многоуровневая процедура. Такие реконструкции обычно проходят в несколько этапов: после первого уже виден результат, а последующие — для доведения формы и функции до совершенства.

Однако Сергей говорит, что не сомневается. А хирург Дмитрий Слоссер добавляет:

— Я просто радуюсь вместе с пациентами. Мне очень приятно видеть, насколько меняется их жизнь, насколько они возвращаются в общество, насколько они меньше комплексуют.

Еще одну уникальную операцию провели наши медики совместно с британскими — пересадили бойцу на место утраченного пальца верхней конечности палец с ноги.

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