Истории Рассказы

Из ребра делали хрящи: как Комбату собирали нос заново

Мария Бондар, редактор сайта 11 июля 2025, 21:00
Операция по восстановлению носа военному

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