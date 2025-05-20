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Самый большой центр RECOVERY открыли под Киевом: более 100 мест для реабилитации военных

Мария Бондар, редактор сайта 20 мая 2025, 16:52
Флагманский центр RECOVERY в Киевской области
Когда будут результаты НМТ-2025
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