Самый большой центр RECOVERY открыли под Киевом: более 100 мест для реабилитации военных

Национальная сеть реабилитационных центров RECOVERY, основанная Виктором и Еленой Пинчук, пополнилась новым флагманским центром — крупнейшим в Украине.

Его открыли в Киевской области, на базе одного из ключевых учреждений Министерства обороны. После масштабной реконструкции там создали пятиэтажное инновационное пространство со 104 койко-местами для военных, которые проходят реабилитацию после ранений.

Это уже 18-й центр в национальной сети RECOVERY. Ежегодно здесь смогут получать бесплатную физическую реабилитацию более 2000 защитников и защитниц, пострадавших в результате российской агрессии.

RECOVERY в Киевской области — чем оборудован центр

Все центры RECOVERY создаются за счет частных доноров, но на базе государственных или муниципальных медицинских учреждений. Сегодня 15 центров работают в гражданских больницах, еще 3 — в подчинении силовых структур: МВД, Государственной пограничной службы и теперь — Министерства обороны.

В новом центре под Киевом обустроили безбарьерное пространство: широкие двери, отсутствие порогов, противоскользящее покрытие, удобные санузлы для людей, которые пользуются креслами колесными.

Бизнесмен и филантроп, соучредитель сети Виктор Пинчук подчеркнул:

— Сегодня мы открываем 18-й центр RECOVERY — и это не просто очередной центр, а самый большой, наш флагман. Самый большой не только в системе RECOVERY, но и стопроцентно во всей Украине. Самый современный.

В центре пять этажей, 104 кровати, полностью инклюзивное пространство и лучшее оснащение — все сделано с мыслью о наших защитниках и защитницах. Они заслуживают самого лучшего.

Для нас с моей женой Еленой это — способ быть причастными к этой войне, поддержать тех, кто защищает Украину. И мы очень счастливы, что сегодня этот центр заработал.

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Пять этажей реабилитации в RECOVERY

Первые два этажа отведены под лечебно-реабилитационную зону. Здесь работают кабинеты физио- и эрготерапии, массажа, ударно-волновой терапии, а также специальные залы для занятий с использованием виртуальной реальности. Центр оборудован аппаратами, которые помогают пациентам с самыми разнообразными нарушениями двигательных функций — от минно-взрывных до огнестрельных травм.

Три верхних этажа — это палатный стационар на 104 места в 33 палатах (одно-, двух- и четырехместные). В каждой палате — функциональные кровати с электроприводами, мебель и инклюзивные санузлы с душем, адаптированные для лиц на креслах колесных. За пациентами круглосуточно присматривают медсестры — для этого созданы три поста.

Также в центре есть кабинеты групповой терапии, манипуляционные, комнаты для персонала и учебные пространства для мультидисциплинарных команд.

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Подход к каждому — индивидуальный

Команда центра работает по принципам доказательной медицины и пациентоцентричности. С каждым военным специалисты составляют индивидуальный план реабилитации, в зависимости от состояния, динамики восстановления и дальнейших планов.

Начальник отделения медицинской реабилитации патологии опорно-двигательного аппарата воинской части (центра RECOVERY) Вячеслав Черненко объяснил:

— В центре мы придерживаемся пациентоцентричного подхода: для каждого военного составляем индивидуальный план реабилитации с четко определенными промежуточными и финальными целями на конкретном этапе лечения.

Все зависит от динамики восстановления, потребностей пациента и его планов, целей, физических возможностей. Если возвращение в армию — мы также учитываем его военную специализацию и дальнейшее направление службы.

Знак отличия от Вооруженных Сил

Во время открытия нового центра Виктора Пинчука и руководительницу проекта RECOVERY Светлану Гриценко наградили Крестом за содействие Медицинским силам — за вклад в развитие медицинской системы поддержки военных.

RECOVERY продолжает расширяться

Сегодня в Украине уже работает 18 центров RECOVERY: в Виннице, Луцке, Львове, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах, Чернигове, Одессе (два), Киеве (три) и Днепропетровской области (три).

За время существования сети более 25 тысяч военнослужащих прошли реабилитацию в центрах RECOVERY. В планах основателей — открыть как минимум еще один центр, чтобы ежегодно помогать уже 26 тысячам раненых.

Помощь военным должна быть комплексной, поэтому проект RECOVERY дополнила инициатива ПОВЕРНЕННЯ, направленная на поддержку ментального здоровья военных, ветеранов и членов их семей. Недавно в Днепре открыли первый такой Центр ментального здоровья.

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