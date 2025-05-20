Найбільший центр RECOVERY відкрили на Київщині: понад 100 ліжок для реабілітації військових

Національна мережа реабілітаційних центрів RECOVERY, заснована Віктором та Оленою Пінчуками, поповнилась новим флагманським центром — найбільшим в Україні.

Його відкрили на Київщині, на базі однієї з ключових установ Міністерства оборони. Після масштабної реконструкції там створили п’ятиповерховий інноваційний простір із 104 ліжко-місцями для військових, які проходять реабілітацію після поранень.

Це вже 18-й центр у національній мережі RECOVERY. Щороку тут зможуть отримувати безоплатну фізичну реабілітацію понад 2000 захисників і захисниць, які постраждали внаслідок російської агресії.

RECOVERY на Київщині — чим обладнаний центр

Усі центри RECOVERY створюються коштом приватних донорів, але на базі державних або муніципальних медичних закладів. Сьогодні 15 центрів працюють у цивільних лікарнях, ще 3 — у підпорядкуванні силових структур: МВС, Державної прикордонної служби й тепер — Міністерства оборони.

У новому центрі на Київщині облаштували безбар’єрний простір: широкі двері, відсутність порогів, протиковзне покриття, зручні санвузли для людей, які користуються кріслами колісними.

Бізнесмен і філантроп, співзасновник мережі Віктор Пінчук підкреслив:

— Сьогодні ми відкриваємо 18-й центр RECOVERY — і це не просто черговий центр, а найбільший, наш флагман. Найбільший не лише в системі RECOVERY, а й стовідсотково в усій Україні. Найсучасніший.

У центрі п’ять поверхів, 104 ліжка, повністю інклюзивний простір і найкраще оснащення — все зроблено з думкою про наших захисників і захисниць. Вони заслуговують на найкраще.

Для нас із моєю дружиною Оленою це — спосіб бути причетними до цієї війни, підтримати тих, хто захищає Україну. І ми дуже щасливі, що сьогодні цей центр запрацював.

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П’ять поверхів реабілітації у RECOVERY

Перші два поверхи відведені під лікувально-реабілітаційну зону. Тут працюють кабінети фізіо- та ерготерапії, масажу, ударно-хвильової терапії, а також спеціальні зали для занять з використанням віртуальної реальності. Центр обладнано апаратами, які допомагають пацієнтам з найрізноманітнішими порушеннями рухових функцій — від мінно-вибухових до вогнепальних травм.

Три верхні поверхи — це палатний стаціонар на 104 місця у 33 палатах (одно-, дво- та чотиримісні). У кожній палаті — функціональні ліжка з електроприводами, меблі та інклюзивні санвузли з душем, адаптовані для людей на кріслах колісних. За пацієнтами цілодобово наглядають медсестри — для цього створено три пости.

Також у центрі є кабінети групової терапії, маніпуляційні, кімнати для персоналу та навчальні простори для мультидисциплінарних команд.

Найбільший центр RECOVERY відкрили на Київщині: понад 100 ліжок для реабілітації військових / 6 Фотографій

Підхід до кожного — індивідуальний

Команда центру працює за принципами доказової медицини та пацієнтоцентричності. З кожним військовим фахівці складають індивідуальний план реабілітації, залежно від стану, динаміки відновлення та подальших планів.

Начальник відділення медичної реабілітації патології опорно-рухового апарату військової частини (центру RECOVERY) В’ячеслав Черненко пояснив:

— У центрі ми дотримуємося пацієнтоцентричного підходу: для кожного військового складаємо індивідуальний план реабілітації з чітко визначеними проміжними та фінальними цілями на конкретному етапі лікування.

Усе залежить від динаміки відновлення, потреб пацієнта та його планів, мети, фізичних спроможностей. Якщо повернення до війська — ми також враховуємо його військову спеціалізацію і подальший напрямок служби.

Відзнака від Збройних Сил

Під час відкриття нового центру Віктора Пінчука та керівницю проекту RECOVERY Світлану Гриценко нагородили Хрестом за сприяння Медичним силам — за внесок у розвиток медичної системи підтримки військових.

RECOVERY продовжує розширюватися

Сьогодні в Україні вже працює 18 центрів RECOVERY: у Вінниці, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Чернігові, Одесі (два), Києві (три) та Дніпропетровській області (три).

За час існування мережі понад 25 тисяч військовослужбовців пройшли реабілітацію в центрах RECOVERY. У планах засновників — відкрити щонайменше ще один центр, щоб щороку допомагати вже 26 тисячам поранених.

Допомога військовим має бути комплексною, тож проект RECOVERY доповнила ініціатива ПОВЕРНЕННЯ, що спрямована на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин. Нещодавно у Дніпрі відкрили перший такий Центр ментального здоровʼя.

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