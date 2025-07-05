Палец с ноги — на руку: украинские хирурги провели редкую операцию

Всеукраинский центр военной травмы Superhumans провел уникальную операцию по пересадке пальца ноги на место потерянного пальца руку травмированному военному. Об этом рассказали в Facebook организации.

Назар получил очень тяжелое ранение на фронте, в результате которого потерял одну руку, а на другой не стало большого пальца. Именно он играет ключевую роль в обеспечении функции увлечения.

Чтобы вернуть мужчине способность управлять рукой, хирурги Superhumans совместно с британскими врачами провели первую в истории центра операцию по пересадке второго пальца стопы на кисть.

Пересадка пальца с ноги на кисть: уникальная операция Superhumans

Назар так напоминает момент своего ранения:

Мы подходили к машине и в нее влетел FPV-дрон. Оторвало руку, поломало челюсть. На один глаз не вижу, на левой руке оторвало два пальца.

Операция по пересадке продолжалась несколько часов. Во время нее врачи должны были соединить кость, сосуды, нервы и сухожилия, чтобы пересаженный палец получил доступ к полноценному кровоснабжению, чувствительности и подвижности.

— Через месяц после операции Назар уже может откручивать крышку бутылки и поднимать мелкие предметы, — говорят в центре.

Впереди Назар будет ждать несколько месяцев реабилитации, но шансы на полное восстановление функции захвата вполне реальны.

Довольно такое хорошее чувство, начинаю его чувствовать, двигать. Это очень классно. Надеюсь, дальше будет полное движение пальца и восторг, — рассказывает военный.

Хирурги делятся, что результатом своих усилий удовлетворены. Кровоснабжение в пересаженном пальце уже полностью сохранено.

Реабилитологи начали работать с Назаром уже на седьмой день после операции. В настоящее время он может использовать базовые хватки кисти.

— Я хочу восстановить свои базовые функции, чтобы выполнять элементарные задачи: взять бутылку с водой, чтобы попить, чашку с кофе, открыть дверь.

Но основной упор делаю на хороший хват, чтобы держать в руках автомат и вернуться как можно скорее к службе, — признается мужчина.

В Superhumans добавляют, что в их центре выполняется около 120 операций по реконструктивной хирургии ежемесячно. Но не обо всем можно рассказывать широкой общественности. Однако они продолжают приобщать к восстановлению раненых лучших специалистов Украины и мира.

Осторожно, чувствительные кадры!

Ранее мы рассказывали об еще одной уникальной операции, в рамках которой бойцу на 15 минут полностью остановили сердце.

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