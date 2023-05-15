Остановить сердце на 15 минут, чтобы спасти жизнь! Как врачи в Днепре провели уникальную операцию украинскому бойцу

Украинские медики продолжают поражать своим профессионализмом и мастерством. Они провели большое количество сложнейших операций и продолжают это делать. На этот раз медики в Днепре остановили сердце мужчины на 15 минут, чтобы достать осколок снаряда.

Украинского бойца изрешетило осколками, а один — сантиметровый — застрял в сердечной мышце и мог сдвинуться в любой момент.

Получил ранения в Донецкой области — пришел в себя в Днепре

Врачи обнаружили расположение постороннего предмета с помощью специальных исследований и достали с помощью магнитов. Боец в сознании. Как только окрепнет, из его тела должны достать и другие осколки. Сам военнослужащий Сергей говорит, что родился в рубашке.

Через три дня после операции мужчина уже может разговаривать, хотя делает это слабо и находится в реанимации. 48-летний боец практически не помнит, как его ранило в Донецкой области, потому что пришел в себя уже в Днепре.

Сергея доставили в одну из больниц города. Там сделали обследование — боец оказался просто нашпигован осколками.

Сантиметровый осколок застрял в сердце

За дело сразу принялись кардиохирурги. Чтобы определить точное расположение осколка, кроме компьютерной томографии и УЗИ сердца, сделали еще и рентген-ангиоскопическое исследование.

Осколок увидели в сердечной мышце, туда он зашел на 5-7 мм. Это больше чем на половину. Залетел сбоку от бронежилета.

Действовать нужно было немедленно. Чтобы вытащить осколок из сердца Сергея, орган остановили. Это обычная практика для кардиохирургов. Точные замеры показали, что в сердце бойца застрял сантиметровый осколок. В общей сложности операция продолжалась в течение четырех часов.

В отделении говорят: через пять-семь дней раненого можно переводить в другие отделения, ведь из его тела нужно достать еще и другие осколки. Сергея дома ждет жена и трое детей. Врачи говорят, как только остальные операции пройдут хорошо, к привычной жизни боец сможет вернуться через два-три месяца.

Украинская медицина развивается безумными темпами. Ранее мы рассказывали об уникальной операции, чтобы избавиться от фантомных болей. Как медики проводят такие операции, читай по ссылке.

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