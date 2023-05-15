Зупинити серце на 15 хвилин, щоб врятувати життя! Як лікарі у Дніпрі провели унікальну операцію українському бійцю

Українські медики продовжують вражати своїм професіоналізмом та майстерність. Вони провели велику кількість надзвичайно складних операцій і продовжують це робити. Цього разу медики у Дніпрі зупинили серце чоловіка на 15 хвилин, щоб дістати уламок снаряда.

Українського бійця зрешетило уламками, а один — сантиметровий — застряг у серцевому м’язі і міг зсунутися будь-якої миті.

Отримав поранення на Донеччині — прийшов до тями у Дніпрі

Лікарі виявили розташування стороннього предмета за допомогою спеціальних досліджень та дістали з допомогою магнітів. Боєць при тямі. Щойно зміцніє, з його тіла мають дістати й інші уламки. Сам військовослужбовець Сергій каже, що, мабуть, народився у сорочці.

За три дні після операції чоловік вже може розмовляти, хоча робить це слабо і перебуває у реанімації. 48-річний боєць практично не пам’ятає, як його поранило на Донеччині, бо прийшов до тями вже в Дніпрі.

Сергія доправили до однієї з лікарень міста. Там зробили обстеження — боєць виявився просто нашпигований уламками.

Сантиметровий уламок застряг у серці

За справу одразу взялися кардіохірурги. Щоб виявити точне розташування осколка, окрім комп’ютерної томографії та УЗД серця, зробили ще й рентген-ангіоскопічне дослідження.

Уламок побачили у серцевому м’язі, туди він зайшов на 5-7 мм. Це більш як на половину. Залетів збоку від бронежилета.

Діяти треба було негайно. Щоб витягнути уламок із Сергієвого серця, орган зупинили. Це звична практика для кардіохірургів. Точні заміри показали, що у серці бійця застряг сантиметровий уламок. Загалом операція тривала протягом чотирьох годин.

У відділенні кажуть: за п’ять-сім днів пораненого можна переводити до інших відділень, адже з його тіла потрібно дістати ще й інші уламки. На Сергія вдома чекає дружина та троє дітей. Лікарі кажуть, щойно решта операцій пройдуть добре, до звичного життя боєць зможе повернутися за два-три місяці.

Українська медицина розвивається шаленими темпами. Раніше ми розповідали про унікальну операцію, щоб позбутися фантомних болів. Як медики проводять такі операції, читай за посиланням.

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