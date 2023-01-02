Позбутися фантомних болів! Як дніпровські медики провели унікальну операцію та готові ділитися досвідом

Українські медичні працівники продовжують творити дива! Дві унікальні для України операції провели медики з Дніпра. До хірургічного втручання одночасно залучали два десятки фахівців.

Також за допомогою спеціального обладнання за ходом операції стежили американські колеги. Саме за їхньою методикою і працювали наші лікарі.

Нині медики готові ділитися навичками з колегами по всій країні, як вони змогли звільнити чоловіка від фантомних болів.

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Через нещасний випадок 20 років тому Сергій утратив праву руку та ногу. Весь цей час він страждав від фантомних болів.

Удень та вночі мозок запевняв, що їх немає. Вони пекли. Постійно кисть викручувало, стопу вивертало, — розповідає чоловік.

Після першої ж операції, каже Сергій, забув про нестерпні відчуття. Нині він удруге на цьому операційному столі — при тямі, жартує з лікарями. Усе завдяки новому методу знеболювання.

— Безпосередньо в спінальну вводиться анестетик, а потім, з метою подальшого знеболювання, вводиться анестетик в епідуральний простір, — пояснює лікарка-анестезіологиня Інна Петренко.

Про операцію з позбавлення фантомних болів

Перша операція тривала три години. Друга — понад чотири. Найбільше часу лікарі витрачають саме на пошук невроми — це доброякісна пухлина, яка і спричиняє фантомний біль.

Метод, який використали дніпровські лікарі, запропонували американські хірурги. Він — двоетапний. Одразу, розповідають фахівці, важливо знайти нерв, який став причиною фантомних болів

За ходом оперативного втручання онлайн спостерігали американські спеціалісти.

— Спеціальні пристрої були прикріплені до окулярів наших лікарів і американські колеги могли нам допомагати та контролювати хід цих оперативних втручань, — генеральний директор Регіонального медичного центру родинного здоров’я Олексій Власов.

Дніпровські лікарі твердять, що схожі операції треба впроваджувати по всій країні. Вони готові ділитися досвідом із колегами.

Запевняють, що такі втручання варто проводити якнайшвидше після ампутації. Бо чим більше часу минає, тим складніше звільнити пацієнта від фантомних болів.

Тим часом у Сергія прогнози оптимістичні — вже незабаром чоловік зможе надягти протези й нарешті жити вільно.

Раніше хірург та реабілітолог Данило Сафронов в інтерв’ю розповів про свою книгу та воєнні будні медика.

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