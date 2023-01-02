Люди

Позбутися фантомних болів! Як дніпровські медики провели унікальну операцію та готові ділитися досвідом

Христина Венгеляускайте 02 Січня 2023, 22:00
Операція, щоб позбутися фантомних болів: робота медиків у Дніпрі

Більше відео
0:02:55
Вадим Мітков
Унікальні роботи: як художник створює мистецтво на знаряддях для убивств
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
0:02:37
Аль Таріфі Фаді
Патріотизм — це те, чим ти допоміг своїй країні. Історія закоханого в Україну стоматолога з Йорданії, що став волонтером
0:02:17
Перукарня
Спосіб сказати дякую: безкоштовні зачіски по-армійськи в Миколаєві
Дивитись більше

Останні відео
0:04:13
ДТП

Загинуло 206 пішоходів: в Україні почастішали ДТП через відсутність світла
0:03:31
Операція, щоб позбутися фантомних болів: робота медиків у Дніпрі
Позбутися фантомних болів! Як дніпровські медики провели унікальну операцію та готові ділитися досвідом
0:04:56
Ситуація в Херсоні
Вороги обстрілюють лікарні та нищать дитинство малюків: яка ситуація у Херсоні
0:02:59
феєрверки
Без музики та феєрверків: як відзначають зимові свята на Софіївській площі
0:05:35
Бахмут сьогодні: яка ситуація на сході України
Понад 200 обстрілів за добу з різного озброєння! Яка ситуація в Бахмуті та на сході України
0:06:54
Ситуація на Півдні: чи готують росіяни нові масовані атаки
Виснажилися у ракетному запасі? Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні та російські атаки
0:05:35
Ситуація на Донеччині 2 січня: що відбувалося у новорічну ніч
Замість підготовки до Нового року виносили вціліле з хати! Яка ситуація на Донеччині та як живуть люди
Вибухи в Києві сьогодні: обстріл столиці 2 січня
40 безпілотників на столицю: нічна атака на Київ 2 січня
0:03:00
Привітання від бійців ЗСУ
Тилу — триматися, і всім нам перемоги! Привітання бійців ЗСУ з новорічними святами
0:03:01
Анімація
Українська анімація для дітей та батьків: психологічна підтримка та уроки комунікації
Більше відео
ДТП
Читати далі
Загинуло 206 пішоходів: в Україні почастішали ДТП через відсутність світла
Ситуація в Херсоні
Читати далі
Вороги обстрілюють лікарні та нищать дитинство малюків: яка ситуація у Херсоні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь