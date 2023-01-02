Избавиться от фантомных болей! Как днепровские медики провели уникальную операцию и готовы делиться опытом

Украинские медицинские работники продолжают творить чудеса! Две уникальные для Украины операции провели медики из Днепра. К хирургическому вмешательству одновременно привлекали два десятка специалистов.
Также с помощью специального оборудования за ходом операции следили американские коллеги. Именно по их методике и работали наши врачи.
Сейчас медики готовы делиться навыками с коллегами по всей стране, как они смогли избавить мужчину от фантомных болей.
Из-за несчастного случая 20 лет назад Сергей потерял правую руку и ногу. Все это время он страдал от фантомных болей.
Днем и ночью мозг убеждал, что их нет. Они пекли. Постоянно кисть выкручивала, стопу выворачивало, — рассказывает мужчина.
Днем и ночью мозг убеждал, что их нет. Они пекли. Постоянно кисть выкручивала, стопу выворачивало, — рассказывает мужчина.
После первой же операции, говорит Сергей, забыл о невыносимых ощущениях. Сейчас он второй раз на этом операционном столе — в сознании, шутит с врачами. Все благодаря новому методу обезболивания.
— Непосредственно в спинальную вводится анестетик, а затем, с целью дальнейшего обезболивания, вводится анестетик в эпидуральное пространство, — объясняет врач-анестезиолог Инна Петренко.
Первая операция длилась три часа. Вторая — более четырех. Больше времени врачи тратят именно на поиск невромы — это доброкачественная опухоль, которая и вызывает фантомную боль.
Метод, использованный днепровскими врачами, предложили американские хирурги. Он — двухэтапный. Сразу, рассказывают специалисты, важно найти нерв, ставший причиной фантомных болей.
За ходом оперативного вмешательства онлайн наблюдали американские специалисты.
— Специальные устройства были прикреплены к очкам наших врачей, и американские коллеги могли нам помогать и контролировать ход оперативных вмешательств, — генеральный директор Регионального медицинского центра семейного здоровья Алексей Власов.
Днепровские врачи утверждают, что подобные операции нужно проводить по всей стране. Они готовы поделиться опытом с коллегами.
Уверяют, что такие вмешательства следует проводить как можно скорее после ампутации. Ведь чем больше времени проходит, тем сложнее освободить пациента от фантомных болей.
Уверяют, что такие вмешательства следует проводить как можно скорее после ампутации. Ведь чем больше времени проходит, тем сложнее освободить пациента от фантомных болей.
Между тем, у Сергея прогнозы оптимистичны — уже вскоре мужчина сможет надеть протезы и наконец жить свободно.
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