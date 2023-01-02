Избавиться от фантомных болей! Как днепровские медики провели уникальную операцию и готовы делиться опытом

Украинские медицинские работники продолжают творить чудеса! Две уникальные для Украины операции провели медики из Днепра. К хирургическому вмешательству одновременно привлекали два десятка специалистов.

Также с помощью специального оборудования за ходом операции следили американские коллеги. Именно по их методике и работали наши врачи.

Сейчас медики готовы делиться навыками с коллегами по всей стране, как они смогли избавить мужчину от фантомных болей.

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Из-за несчастного случая 20 лет назад Сергей потерял правую руку и ногу. Все это время он страдал от фантомных болей.

Днем и ночью мозг убеждал, что их нет. Они пекли. Постоянно кисть выкручивала, стопу выворачивало, — рассказывает мужчина.

После первой же операции, говорит Сергей, забыл о невыносимых ощущениях. Сейчас он второй раз на этом операционном столе — в сознании, шутит с врачами. Все благодаря новому методу обезболивания.

— Непосредственно в спинальную вводится анестетик, а затем, с целью дальнейшего обезболивания, вводится анестетик в эпидуральное пространство, — объясняет врач-анестезиолог Инна Петренко.

Об операции по лишению фантомных болей

Первая операция длилась три часа. Вторая — более четырех. Больше времени врачи тратят именно на поиск невромы — это доброкачественная опухоль, которая и вызывает фантомную боль.

Метод, использованный днепровскими врачами, предложили американские хирурги. Он — двухэтапный. Сразу, рассказывают специалисты, важно найти нерв, ставший причиной фантомных болей.

За ходом оперативного вмешательства онлайн наблюдали американские специалисты.

— Специальные устройства были прикреплены к очкам наших врачей, и американские коллеги могли нам помогать и контролировать ход оперативных вмешательств, — генеральный директор Регионального медицинского центра семейного здоровья Алексей Власов.

Днепровские врачи утверждают, что подобные операции нужно проводить по всей стране. Они готовы поделиться опытом с коллегами.

Уверяют, что такие вмешательства следует проводить как можно скорее после ампутации. Ведь чем больше времени проходит, тем сложнее освободить пациента от фантомных болей.

Между тем, у Сергея прогнозы оптимистичны — уже вскоре мужчина сможет надеть протезы и наконец жить свободно.

Ранее хирург и реабилитолог Данил Сафронов в интервью рассказал о своей книге и военных буднях медика.

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