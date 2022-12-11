Операция на сердце без рассечения грудной клетки: почему иностранцы едут в Украину во время войны

Уже пять лет кардиохирурги центра детской кардиологии и кардиохирургии спасают жизнь тысяч людей благодаря малоинвазивному методу оперирования. Он позволяет совершить операцию на сердце без рассечения грудной клетки.

Многие из зарубежья выбирают Украину, потому что здесь работают известные на весь мир кардиохирурги, а стоимость самой операции в разы дешевле аналогичной, сделанной в Европе.

Заведующий отделением малоинвазивной кардиохирургии и транскатетерных процедур центра детской кардиологии и кардиохирургии клиники для взрослых Глеб Емец объясняет ключевую разницу украинских и зарубежных операций на сердце.

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— В чем существенная разница: стандартные операции, которые сейчас выполняют в Казахстане и пост советских странах, делают только открытым доступом — то есть рассекают грудную клетку. Мы выполняем операции с минимальным доступом и с сохранением целостности грудной клетки — эндоскопически.

След от манипуляций на сердце почти незаметен. К тому же и время на реабилитацию существенно уменьшается, потому что ребра, чтобы добраться до сердца, не ломают.

До войны за такими операциями из-за границы ежегодно приезжало до сотни иностранцев, в этом году, несмотря на войну, приехало восемь человек.

Приспособившись к условиям войны, украинские кардиохирурги продолжают дарить людям жизнь, а пациенты благодарят их за возможность жить!

А когда в столичном институте сердца без света и воды провели операцию на сердце ребенка — читай в нашем материале.

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