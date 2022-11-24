“Радуйтесь, россияне, у нас на операционном столе — ребенок, а в больнице полностью исчез свет”: медицинская реальность во время блекаута

Россия — не просто страна – спонсор терроризма. Россия и есть тот главный террорист всего мирового сообщества — впоследствии демократический мир признает и это. А пока украинцы вынуждены отдавать жизнь лучшим в борьбе с войсками-террористами, которые игнорируют любые правила и обычаи войны.

Тяжелее всего сейчас осознать, что через массированные ракетные обстрелы на объекты нашей критической инфраструктуры может исчезнуть последний шанс на спасение детей, чья жизнь — в руках врачей у операционного стола.

Кардиохирург и директор Института сердца в Киеве Борис Тодуров на своей странице в Facebook опубликовал видео того, как врачи делают операцию на сердце ребенка без света и воды.

Сейчас также смотрят

Так приходит “русский мир”. Сегодняшний ракетный обстрел Киева унес несколько жизней киевлян, погрузил город во тьму и холод. В Институте сердца — 190 пациентов и 300 сотрудников.

— Вот мы сегодня оперируем на сердце, — говорит врач и показывает, как медработники работают под светом настольных ламп и налобных фонариков.

Больница функционирует за счет генератора. Просто во время операции полностью исчезла электроэнергия, но врачи успели закончить важные этапы хирургического вмешательства.

У нас есть генератор, но это дело нескольких минут. Радуйтесь, россияне, у нас на операционном столе — ребенок, а в больнице полностью пропало электроснабжение. Очень “гуманные” люди, — констатирует Тодуров.

В сообщении он отметил, что врачи не покидают больницу ни на минуту, ночуют на работе, чтобы контролировать все жизненные показатели пациентов.

— В этой нестандартной ситуации мы не потеряли ни одного больного. Наш медицинский фронт мы будем держать до победного конца, отметил врач.

Сегодня столица переживает полный блэкаут. Когда включат воду и свет и как курсирует общественный транспорт в Киеве — читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!