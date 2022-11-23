Изоляция продолжается! Европарламент признал Россию государством – спонсором терроризма — что это значит

Весь мир начинает признавать жестокость россиян юридически. Сегодня, 23 ноября, Европарламент во время голосования поддержал резолюцию о признании России государством – спонсором терроризма. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Эту резолюцию поддержали 494 европарламентарии. 58 были против, 44 воздержались.

В документе отмечается, что Россия совершает “невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру” в Украине, в результате чего погибли тысячи человек.

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Кроме этого в резолюции говорится, что на оккупированных территориях россияне проводят “казни без суда и следствия, совершают похищение, сексуальное насилие, пытки и другие зверства”. При этом в документе также упомянули массовые убийства в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, а также нападения на мариупольский театр и железнодорожный вокзал Краматорска.

Авторы проекта отметили, что Россия нарушает принципы Устава ООН. Она создала гуманитарный кризис в Мариуполе и разрушила 95% города. Перекрывает доступ украинцев к газу, электроэнергии, воде и интернету, а также к основным товарам и услугам.

Европарламент призвал ЕС и его государства-члены разработать правовую базу для определения государств как спонсоров терроризма и государств, использующих средства терроризма. Это повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против этих стран. В том числе, будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с этими странами.

Европарламент призывает к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с Россией и сведению контактов с ее официальными представителями на всех уровнях до абсолютного необходимого минимума.

— Призываем государства-члены ЕС закрыть и запретить российские государственные учреждения, такие как российские центры науки и культуры, а также организации и ассоциации российской диаспоры, действующие под эгидой и руководством российских дипломатических представительств и продвигающие российскую пропаганду по всему миру, — говорится в резолюции.

Кроме этого, в Европарламенте призвали ускорить разработку девятого пакета санкций против России.

Ранее мы рассказывали о резолюции ООН касательно репараций, которые Россия должна выплатить Украине.

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Фото: Depositphotos