Мир

Изоляция продолжается! Европарламент признал Россию государством – спонсором терроризма — что это значит

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 ноября 2022, 14:18
Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму — що це означає

Больше видео
0:13:20
Помощь Украине
Австралия стала одним из самых больших доноров: посол рассказал о будущих инвестициях в украинскую экономику
Премію імені Джона Маккейна 2022 отримали жінки України
Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна
0:09:24
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Риши Сунак в Украине! О чем договорились британский премьер-министр с Владимиром Зеленским — важная встреча
0:03:38
Адажіо
Выступили, несмотря ни на что, и получили пятое место на Чемпионате мира: история танцовщиков из Ирпеня
Смотреть больше

Последние видео
0:01:45
Києво-Печерська Лавра: СБУ розповіли про результати обшуку

Обнаружили пропаганду “русского мира”? Результаты обысков СБУ в Киево-Печерской лавре
Аварійні відключення електроенергії в Україні — де зараз немає світла
Аварийные отключения электроэнергии в Украине — где сейчас нет света
Обстріли України 23 листопада
Массированный ракетный обстрел Украины: все, что известно на этот момент
0:00:17
Киев
Взрывы в Киеве сейчас: первые официальные комментарии
Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму — що це означає
Изоляция продолжается! Европарламент признал Россию государством – спонсором терроризма — что это значит
Втрати Росії
410 уничтоженных оккупантов за сутки: сколько военных потеряла РФ в Украине
Ранкові вибухи в Куп’янську: що відомо на сьогодні, 23 листопада 2022
Утренние взрывы в Купянске: россияне обстреляли жилой дом и поликлинику
Сфера будівництва під час війни: як працює та що на неї чекає
Каждый пятый не платит рассрочку — как работает сфера строительства во время войны
Вільнянськ фото
Убили новорожденного младенца! Россияне ударили ракетами по роддому в Вольнянске
0:03:06
ВСУ
Стратегическое “наступление на холод”: как Запорожье согревает защитников ВСУ
Больше видео
Киев
Читать дальше
Взрывы в Киеве сейчас: первые официальные комментарии
Втрати Росії
Читать дальше
410 уничтоженных оккупантов за сутки: сколько военных потеряла РФ в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь