НАТО признало Россию государством-террористом: рассказываем о резолюции и создании международного трибунала

Украина уже почти восемь лет и девять месяцев страдает от российской агрессией. РФ неоднократно доказала, что она — страна-террорист, а российские военные совершают военные преступления против мирного населения.

Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал касательно агрессии России и признала ее государством-террористом, сообщил председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации.

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— Этот трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО, — подчеркнул Чернев.

В резолюции НАТО были учтены пожелания Украины:

увеличение поставок Украине вооружения;

разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

— Также делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, а потому членство Украины желательно и важно и для самого Альянса, — сообщил Чернев.

По инициативе Украины был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать нас столько, сколько потребуется. По словам политика, принятие этой резолюции — важный политический шаг, который показывает настроения в западных парламентских кругах, поэтому влияет на руководство стран в принятии решений.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Ранее мы рассказывали о резолюции ООН по репарациям, которые Россия должна выплатить Украине.

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Фото: Jens Stoltenberg / Twitter