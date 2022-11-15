Украина

Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям для Украины — что это значит

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 ноября 2022, 10:50
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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
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