Не будет никаких Минск-3! Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны

15 ноября на Бали (Индонезия) состоялся саммит Большой двадцатки. Президент Владимир Зеленский выступил на саммите G20 и назвал условия для прекращения войны в Украине.

Условия соответствуют заявлениям президента о прекращении войны, которые уже неоднократно были озвучены ранее: Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Также президент Украины призвал созвать международную конференцию, чтобы закрепить элемент послевоенной безопасности Украины и избежать нового вторжения РФ.

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Условия Украины для прекращения войны

Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

— Я хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не “абы как” — как точно сформулировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы — люди слова.

Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.

Очевидно, что словам России доверять нельзя, и не будет никаких Минск-3, которые Россия нарушит сразу же после заключения, — заявил президент.

Что такое саммит G20

Встреча Большой двадцатки — событие, где лидеры государств с наиболее развитой экономикой обсуждают вопросы международного сотрудничества в сфере финансов и экономики.

В этом году саммит G20 проходит 15 и 16 ноября в Индонезии на острове Бали.

Украина шаг за шагом освобождает свои территории. ВСУ деоккупировали правый берег Херсонской области, а Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон.

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