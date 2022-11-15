Не буде жодних Мінськів-3! Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

15 листопада на Балі (Індонезія) відбувся саміт Великої двадцятки. Президент Володимир Зеленський виступив на саміті G20 та назвав умови для припинення війни в Україні.

Умови відповідають заявам президента щодо припинення війни, які вже неодноразово називалися раніше: Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Також президент України закликав скликати міжнародну конференцію, щоб закріпити елемент післявоєнної безпеки України та запобігти новому вторгненню РФ.

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Умови України для припинення війни

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

— Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо й на основі Статуту ООН і міжнародного права, а не “абияк” — за влучним формулюванням пана Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми — люди слова.

Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.

Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних Мінськів-3, які Росія порушить одразу ж після укладення, — заявив президент.

Що таке саміт G20

Зустріч Великої двадцятки — подія, де лідери держав із найбільш розвиненою економікою обговорюють питання міжнародного співробітництва у сферах фінансів та економіки.

Цьогоріч саміт G20 проходить 15 та 16 листопада в Індонезії на острові Балі.

Україна крок за кроком звільняє свої території. ЗСУ деокупували правий берег Херсонщини, а Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон.

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