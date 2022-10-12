Світ

Коли відбудеться саміт G20, на якому можуть зустрітися Зеленський і Путін

Анна Голішевська, редакторка сайту 12 Жовтня 2022, 16:30
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