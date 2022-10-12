Коли відбудеться саміт G20, на якому можуть зустрітися Зеленський і Путін

За кілька тижнів на острові Балі (Індонезія) відбудеться саміт глав держав Великої двадцятки.

Це дуже важлива подія, де лідери держав із найбільш розвиненою економікою обговорюють питання міжнародного співробітництва у сферах фінансів та економіки.

Коли відбудеться саміт G20 — читай у матеріалі.

Зараз також дивляться

Коли буде саміт G20

Саміт G20 проводять щороку. У 2022 році організовуватиме конференцію Індонезія. Саміт пройде зовсім скоро — 15-16 листопада на Балі.

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення відвідати цьогорічний саміт G20.

Президент Росії Володимир Путін як глава країни-члена G20 також може брати у ньому участь.

Читати на тему В Україну прибули додаткові РСЗВ HIMARS — що це за зброя та як працює Розповідаємо про роботу РСЗВ HIMARS в Україні та її характеристики.

Коли зустріч G20 і чи будуть там президенти України та Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський не їздив на міжнародні форуми та події. Він підключається до них по відеозв’язку.

G20, або Велика двадцятка, — це міжнародне політичне співтовариство, де керівники 20 країн обговорюють важливі питання економіки. До її складу входять Австралія, Велика Британія, США, Японія, Росія та інші країни.

Поки що Володимир Зеленський та Володимир Путін не підтвердили своєї участі у саміті G20-2022.

Якщо глави двох ворогуючих держав відвідають саміт G20, то це буде перша зустріч Зеленського та Путіна після 24 лютого.

Останні дві доби видалися вкрай непростими для українців. Практично вся територія країни перебувала під масованим обстрілом. Детальніше про це читай у текстовому онлайні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!