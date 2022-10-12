Когда состоится саммит G20, на котором могут встретиться Зеленский и Путин

Через несколько недель на острове Бали (Индонезия) пройдет саммит глав государств Большой двадцатки.

Это очень важное событие, где главы государств с наиболее развитой экономикой обсуждают вопросы международного сотрудничества в сферах финансов и экономики.

Когда состоится саммит G20 — читай в материале.

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Когда будет саммит G20

Саммит G20 проводят ежегодно. В 2022 году организовывать конференцию будет Индонезия. Саммит пройдет совсем скоро — 15-16 ноября на Бали.

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить саммит G20 в этом году.

Президент России Владимир Путин, как глава страны-члена G20, тоже может принимать в нем участие.

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Когда встреча G20 и будут ли там президенты Украины и России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский не ездил на международные форумы и события. Он подключается к ним по видеосвязи.

G20, или Большая двадцатка, — это международное политическое сообщество, где руководители 20 стран обсуждают важные вопросы экономики. В ее состав входят Австралия, Великобритания, США, Япония, Россия и другие страны.

Пока что Владимир Зеленский и Владимир Путин не подтвердили своего участия в саммите G20-2022.

Если главы двух враждующих государств посетят саммит G20, то это будет первая встреча Зеленского и Путина после 24 февраля.

Последние двое суток показались крайне непростыми для украинцев. Практически вся территория страны находилась под массированным обстрелом. Подробнее об этом читай в текстовом онлайне.

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