Массовые взрывы в Украине: последние новости из всех городов (ОНЛАЙН)

Утро 10 октября началось для Украины массированными ударами по нашим городам. Несколько мощных взрывов прогремели в Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Днепре, Николаеве, Одессе, Житомире, Кривом Рогу, Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковской и Ровенской областях, а также в Сумах.

Вікна будут вести онлайн-трансляцию всех происшествий, связанных с обстрелом Украины российскими войсками 10 октября.

14:40: – Лидеры стран Большой семерки проведут срочное совещание с президентом Владимиром Зеленским из-за массированного обстрела Украины.

По словам пресс-секретаря канцлера Германии Штеффена Хебештрайта, совещание пройдет сегодня в онлайн-формате во второй половине дня.

14:30: – Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки по Киеву сегодня погибли 5 человек, еще 51 – пострадал.

13:45: – В результате утренних обстрелов Днепропетровской области погибли по меньшей мере четыре человека, еще 19 получили ранения. Россияне выпустили по территории области более 10 ракет, сообщил руководитель местной ОВА Валентин Резниченко.

12:50: — Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена возобновлено, — сообщает Виталий Кличко. Также возобновил работу пересадочный узел Театральная-Золотые ворота.

12:37: Жозеп Боррель анонсировал новую военную поддержку от ЕС: “Глубоко шокирован нападениями России на мирных жителей Киева и других городов Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их строже всего.

Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС приближается.”

12:32: В Киеве 5 погибших, 47 пострадавших, 5 спасенных, 27 эвакуировали. Больше всего нанесены удары по Правому берегу, — сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

12:25: Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что российские военные утром 10 октября ударили по Украине высокоточными ракетами Х101, Х555, которые запускают из стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, а также применяют ракеты Калибр из Черного Моря. , С-300 и Торнадо.

12:07: В Минобороны Молдовы заявили, что три российских ракеты нарушили воздушное пространство их страны. Цели создавали опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны, отметили в ведомстве.

11:59: Посольство США в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину, когда это будет безопасно, из-за ударов армии РФ, представляющих прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX