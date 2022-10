Назвали проявлением слабости и готовятся признать Россию террористом — реакция мира на обстрел Украины 10 октября

Жестокий и циничный обстрел Украины 10 октября не остался без внимания мира. Цивилизованные страны осуждают российскую жестокость и хотят усилить поддержку Украины.

Мы расскажем о реакции мира на ракетный обстрел Украины 10 октября.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что у российской жестокости нет предела.

— Киев и другие украинские города были снова обстреляны российской армией. Они целятся в центры городов, жилые дома, дороги в час пик. Это государство-спонсор терроризма в прямом смысле. Больше оружия для победы над этим злом! — написал он в Twitter.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил:

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверлов считает, что эта атака на Украину является демонстрацией слабости Путина:

— Ракетный обстрел Россией гражданских территорий Украины неприемлем. Сегодня утром я общался с Дмитрием Кулебой, чтобы усилить постоянную моральную и практическую поддержку со стороны Великобритании. Это демонстрация Путиным слабости, а не силы.

Глава комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон сообщил, что парламент Эстонии завтра представит резолюцию, в которой признает российский режим террористическим.

А премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что террористические действия России поднимают вопрос о трибунале и делают его еще более актуальным. Она предложила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен помочь ЕС возглавить этот процесс. Также напомнила, что Украине нужны современные противоракетные комплексы и ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил атаку России по гражданской инфраструктуре Украины.

— Поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Осудил ужасающие и неизбирательные атаки России по гражданской инфраструктуре Украины. НАТО продолжит поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько будет необходимо, — говорится в сообщении.

