Мир

Назвали проявлением слабости и готовятся признать Россию террористом — реакция мира на обстрел Украины 10 октября

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 октября 2022, 17:30
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