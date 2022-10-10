Назвали проявлением слабости и готовятся признать Россию террористом — реакция мира на обстрел Украины 10 октября

Жестокий и циничный обстрел Украины 10 октября не остался без внимания мира. Цивилизованные страны осуждают российскую жестокость и хотят усилить поддержку Украины.
Мы расскажем о реакции мира на ракетный обстрел Украины 10 октября.
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что у российской жестокости нет предела.
— Киев и другие украинские города были снова обстреляны российской армией. Они целятся в центры городов, жилые дома, дороги в час пик. Это государство-спонсор терроризма в прямом смысле. Больше оружия для победы над этим злом! — написал он в Twitter.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил:
Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их строжайше. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка ЕС близится.
Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их строжайше. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка ЕС близится.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверлов считает, что эта атака на Украину является демонстрацией слабости Путина:
— Ракетный обстрел Россией гражданских территорий Украины неприемлем. Сегодня утром я общался с Дмитрием Кулебой, чтобы усилить постоянную моральную и практическую поддержку со стороны Великобритании. Это демонстрация Путиным слабости, а не силы.
Глава комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон сообщил, что парламент Эстонии завтра представит резолюцию, в которой признает российский режим террористическим.
Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2— Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022
Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2
А премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что террористические действия России поднимают вопрос о трибунале и делают его еще более актуальным. Она предложила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен помочь ЕС возглавить этот процесс. Также напомнила, что Украине нужны современные противоракетные комплексы и ПВО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил атаку России по гражданской инфраструктуре Украины.
— Поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Осудил ужасающие и неизбирательные атаки России по гражданской инфраструктуре Украины. НАТО продолжит поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько будет необходимо, — говорится в сообщении.
Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia‘s horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin’s aggression for as long as it takes.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2022
Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia‘s horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin’s aggression for as long as it takes.
Президент Молдовы Майя Санду осудила массированный ракетный обстрел украинских городов со стороны РФ.
Решительно осуждаю массированные российские ракетные обстрелы украинских городов, включая Киев. Жестокость, террор и убийства невинных мирных жителей должны быть немедленно прекращены, — отметила она.
Решительно осуждаю массированные российские ракетные обстрелы украинских городов, включая Киев. Жестокость, террор и убийства невинных мирных жителей должны быть немедленно прекращены, — отметила она.
Также президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о срочном созыве заседания G7. Об этом он объявил в Twitter.
Сегодня утром Россия нанесла удары по разным городам Украины и столице. Раньше мы рассказывали о взрывах в Киеве сегодня, 10 октября.
Фото: ГСЧС Украины