Назвали проявом слабкості та готуються визнати Росію терористом — реакція світу на обстріли України 10 жовтня

Жорстокий та цинічний обстріл України 10 жовтня не залишився без уваги світової спільноти. Цивілізовані країни засуджують російську жорстокість та хочуть посилити підтримку України.

Ми розповімо про реакцію світу на обстріли України 10 жовтня.

Президент Литви Гітанас Науседа зауважив, що російська жорстокість немає меж.

— Київ та інші українські міста були знову обстріляні російською армією. Вони ціляться у центри міст, житлові будинки, дороги у годину-пік. Це держава-спонсор тероризму у прямому сенсі. Більше зброї для перемоги над цим злом! — написав він у Twitter.

Представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив:

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлів вважає, що ця атака на Україну є демонстрацією слабкості Путіна:

— Ракетний обстріл Росією цивільних територій України є неприйнятним. Сьогодні вранці я спілкувався з Дмитром Кулебою, щоб підсилити постійну моральну та практичну підтримку України з боку Великобританії. Це демонстрація Путіним слабкості, а не сили.

Голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон повідомив, що парламент Естонії завтра представить резолюцію, в якій визнає російський режим терористичним.

А прем’єр міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що терористичні дії Росії порушують питання про трибунал. Вона запропонувала голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн допомогти ЄС очолити зрушення у цьому напрямку. А також нагадала, що Україні потрібні сучасні протиракетні комплекси та ППО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив атаку Росії по цивільній інфраструктурі України.

— Поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Засудив жахливі та невиборчі напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки потрібно, — йдеться у повідомленні.

