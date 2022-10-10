Світ

Назвали проявом слабкості та готуються визнати Росію терористом — реакція світу на обстріли України 10 жовтня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Жовтня 2022, 17:30
Реакція світу на обстріл України 10 жовтня

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