Потужні вибухи у Києві сьогодні, є жертви — що відомо

Ранком понеділка, 10 жовтня, прогриміли чотири вибухи у Києві. Сталося все близько 08:25 ранку. Місцева влада вже підтвердила прильоти у столиці.

Вибухи у Києві сьогодні

Мешканці столиці повідомили про чотири гучні вибухи ранком 10 жовтня. За свідченнями очевидців, прильоти зафіксовані в самому центрі столиці. Згоріли кілька автівок, які опинилися на місці трагедії.

У КМДА натомість повідомили, що сьогодні вибухи лунали у Шевченківському районі столиці. На місце одразу вирушили рятувальники.

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На жаль, уже відомо про загиблих і травмованих внаслідок влучань у Києві в різних місцях. Їхня кількість уточнюється, повідомила речниця столичного ДСНС Світлана Водолага Суспільному.

Оновлення. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що ракети вразили об‘єкти у центрі міста (Шевченківський район) та в Солом‘янському районі.

Він закликав киян та гостей столиці сьогодні не виїжджати в місто без нагальної потреби. А мешканців передмість — не планувати поїздку до Києва цього дня.

А столична поліція підтвердила загибель п’яти людей у Києві, ще 12 постраждали.

Вибухи у Києві зараз: перші фото











Фото: Андрій Ковальський Фото: Нацполіція

Вибухи у Києві: відео з місця подій

Удар по Парку Шевченка: відео з місця прильоту у Києві

Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що всі поїзди у Києві прибувають та вирушають за графіком, вокзал відчинено для пасажирів із квитками.

Також працюють підземні укриття, чекати на свій рейс можна в укриттях.

Як працює метро у Києві сьогодні

Станом на ранок понеділка рух поїздів всіма гілками метро призупинено, але всі підземні станції працюють як укриття.

Бережи себе, не ігноруй сигнали повітряної тривоги!

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