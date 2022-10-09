Чому Росія програє? Військові експерти пояснюють, як ведуть бойові дії ЗСУ

Попри те, що наша армія менша за російську чисельно, вона має значно більші успіхи. Останні місяці ми спостерігаємо за тим, як ЗСУ звільняють українські населені пункти.

Військові експерти розповіли Василю Саф’янюку для Фактів ICTV про те, як українські військові ведуть боротьбу і чому Росія програє.

Насамперед вони запевняють, що Україна веде сучасну війну, розробляє нові плани та стратегії відповідно до ситуації та озброєння. Росія ж використовує старі методички, які в нашому сторіччі вже не актуальні. Проте вони продовжують воювати, як звикли.

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Також не менш важливим фактором є наші вмотивовані та підготовлені військові й, звісно, мудре керівництво. У Росії ж зараз кидають на передову нових мобілізованих солдатів практично без підготовки.

Наше керівництво зосереджується на будуванні стратегії, яка принесе успіх. Керівництво РФ відправляє бійців утримувати всю лінію фронту. Тобто просто для якоїсь чисельної переваги, не думаючи про безпеку чи збереження життя особового складу.

Про контрнаступ на Харківщині

— Сьогодні ЗСУ застосовують такі методи ведення війни, які РФ не може навіть у повному обсязі осягнути. Наприклад, розбиття, або пошкодження системи логістики та запасів. Шляхом їх знищення ми досягаємо зниження бойових потенціалів передових частин. А потім — раптовий прорив оборони й швидке просування вглиб оборони противника, — розповідає військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Україна застосовує історичні методи ведення війни. Жданов підкреслює, що подібні методи розробив наш земляк Нестор Махно.

Також одним зі стратегічних успіхів нашого військового керівництва він називає контрнаступ на Харківщині. Наші очільники змусили повірити росіян у те, що нам було потрібно. Вони повірили, що наступ буде на Півдні та зосередили там свої сили.

Це була інформаційно-психологічна спецоперація, в якій були залучені всі, включаючи вище політичне керівництво держави, — каже експерт.

Він вважає, що головним чинником було дозування інформації від Генштабу. Там знали, що ЗМІ її підхоплять. Все мало бути переконливо.

Про планування та принцип війни

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь також вважає, що планування є запорукою успіху кожної операції.

Росіяни використовують просто неймовірну кількість боєприпасів, ведучи війну XX, а можливо й XIX століття, а не XXI століття.

— Наша ж армія веде асиметричну війну, тому що не можна Україні вести симетричну війну з РФ, – каже Самусь.

За його словами, українська армія використовує модель розвідувально-ударного комплексу, це можна називати мережево-центрична війна. Самусь каже: такий принцип відомий ще з 50-х років XX століття. Суть — усі ЗС мають бути єдиним комплексом, в якому діє потужна і якісна розвідка на всіх рівнях.

Дуже важливу роль грає розвідка та сучасне обладнання й озброєння. Розвідка дає точні координати цілей противника в реальному часі. Ці координати у режимі реального часу передаються на центри ухвалення рішень — на командні пункти в автоматизованих системах управління.

Звісно, що інформація йде лише сучасними системами зв’язку. Адже без зв’язку, без системи управління, навіть за чудової розвідки, розвідувально-ударний комплекс не працює, — каже експерт.

Коли усе працює органічно й у режимі реального часу, виходить армія XXI століття. Також українцям допомагає високоточна зброя, яку нам надають партнери, наприклад, HIMARS. Їхня поява суттєво змінила ситуацію на фронті. РСЗВ почали застосовувати для знищення командних пунктів, складів з боєприпасами, ліній постачання, логістики та зв’язку.

Мотивація військових

Військовий експерт Сергій Грабський головними факторами успіху називає вмотивованість військових та сучасне озброєння.

— Зараз вже можна говорити, що ціною неймовірних втрат, неймовірної мужності наших бійців у травні-червні нам вдалося виграти певний час, щоб провести повномасштабну підготовку наших бойових підрозділів. Йдеться про територіальну оборону та добровольців, які стримували фронт у найгарячішій фазі війни, — пояснює він.

Він наголошує: наша армія веде маневрову оборону та робить глибокоешелоновану мережу бойових позицій. У росіян більше військ, але вони розкидані вздовж всієї лінії фронту. Часткова мобілізація в Росії спрямована на те, щоб поновлювати ці втрати. Але це може не допомогти. Адже на навчання мобілізованих треба хоча б півроку, а Росія не може собі це дозволити.

Наші війська не можуть вести одночасно повномасштабний наступ на всьому фронті, але вони можуть створити такі передумови, за яких противник вже нездатний буде проводити серйозні операції.

За його словами, найближчим часом певного успіху ЗСУ можуть досягти на Луганщині та Херсонщині. Вони взяли під вогневий контроль дорогу Сватово-Кремінна. Що означає — українські військові оперують на території Луганщини. Якщо ця дорога буде під фізичним контролем, оборона Сєвєродонецька буде сильно обмежена.

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