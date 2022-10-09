Україна

Чому Росія програє? Військові експерти пояснюють, як ведуть бойові дії ЗСУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Жовтня 2022, 14:00
чому Росія програє

Більше відео
0:10:15
Ситуація на Херсонському напрямку 09.10.2022
Понад тисячу квадратних кілометрів уже звільнено! Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні
0:02:04
Запоріжжя: вибухи сьогодні, 9 жовтня, та наслідки ракетного удару
Обстріл Запоріжжя сьогодні: 12 загиблих і майже 50 постраждалих — що відомо про ракетну атаку
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:53
ЗСУ звільнили Ямпіль
Армія вбивць та алкоголіків: люди оговтуються від окупації Ямполя
Дивитись більше

Останні відео
0:10:15
Ситуація на Херсонському напрямку 09.10.2022

Понад тисячу квадратних кілометрів уже звільнено! Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні
0:03:07
Трипільські орнаменти: художниця пояснила у чому особливість
Трипільські орнаменти, як мантра на збереження життя! Художниця про культурні традиції українців
чому Росія програє
Чому Росія програє? Військові експерти пояснюють, як ведуть бойові дії ЗСУ
0:01:57
ЗСУ на мінометах
Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі
0:02:04
Запоріжжя: вибухи сьогодні, 9 жовтня, та наслідки ракетного удару
Обстріл Запоріжжя сьогодні: 12 загиблих і майже 50 постраждалих — що відомо про ракетну атаку
0:02:33
Урожай 2022: як вплинув на аграрні культури дощовий вересень
Врожай страждає від дощового вересня — чи вплине це на продовольчу безпеку України
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:53
ЗСУ звільнили Ямпіль
Армія вбивць та алкоголіків: люди оговтуються від окупації Ямполя
0:03:12
Святогірськ
Місто сили відроджується: як зараз живе Святогірськ та про що мріють місцеві жителі
0:02:19
Олександр Швецов
Від Одеси до Карпат на протезі: незламний герой збирає гроші для ЗСУ
Більше відео
Трипільські орнаменти: художниця пояснила у чому особливість
Читати далі
Трипільські орнаменти, як мантра на збереження життя! Художниця про культурні традиції українців
ЗСУ на мінометах
Читати далі
Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь