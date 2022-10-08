Доля Кримського мосту: як вибух вплине на подальші плани Кремля — думка військового експерта

Усе, що незаконно збудовано на українській землі, буде зруйновано. Так відреагували в Офісі президента на ранкову пожежу, яка сталася на Керченському мосту.

До речі, це була гордість російського диктатора. На його будівництво свого часу Росія витратила чотири мільярди доларів. Та міст пропрацював лише чотири роки.

Сьогодні вранці він не “витримав і втомився”. Окупований півострів тепер фактично відрізаний від цивілізації.

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Тепер туди росіяни не можуть так легко переправляти продукти, а головне зброю і живу силу, щоб вести війну проти України.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов стверджує, що окупаційна армія позбавлена можливості передислокації особового складу і головне — озброєння, а саме важкої бронетехніки.

Це дає підстави та створює передумови для подальшого успішного просування ЗСУ територіями Херсонської області.

Проте не полишають спроб російські окупанти знайти собі підкріплення й в інших країнах. Генерал Сергій Наєв розповів, чого чекати від війни далі та чи можливий наступ РФ з Білорусі.

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