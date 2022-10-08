Україна

Наступ з Білорусі можливий, коли з РФ прийде наказ: Генерал Сергій Наєв про те, чого чекати від війни далі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Жовтня 2022, 14:00

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Сергій Наєв

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Нічні вибухи в Харкові викликали пожежі: росіяни обстріляли місто та область — є постраждалі
0:01:36
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