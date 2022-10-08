Наступ з Білорусі можливий, коли з РФ прийде наказ: Генерал Сергій Наєв про те, чого чекати від війни далі

“Другу” армію світу розбивають віртуози. І ці віртуози — в українських військах. Український військовик, генерал-лейтенант, заступник начальник Генштабу ЗСУ та командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв був одним із тих, хто розгадував плани ворога та розбивав російські війська у запеклих боях.

Зараз він боронить наші північні рубежі та ділиться власними думками про можливість повторного наступу на Київ, задуми Білорусі та про що він думав 23 лютого.

Генерал зізнається, що про початок війни він знав ще за кілька днів до 24 лютого. Коли повномасштабне вторгнення було вже очевидним, він попередив усіх своїх підлеглих про початок нової хвилі війни з Росією.

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Коли до мене о другій ночі 24 лютого подзвонив генерал, який відповідав за повітряні сили і доповів про підняття в небо з боку Білорусі російського літака-ретранслятора, я спитав його — а таке було раніше? Якщо ні, значить сьогодні точно почнеться.

Коли провалився російський бліцкриг?

На його рахунку — зірвані плани окупантів захопити Одесу. Він ділиться: було два принципових моменти, після яких стало зрозуміло про зрив планів ворога.

— Те, що їм не вдалося захопити Київ уже було свідченням їхнього провалу. А коли розбилися їхні мрії наступати в напрямку Одеси — я в цьому переконався. На моєму пункті управління був офіцер розвідки, який завчасно розгадав замисел ворожих сил.

Противник намагався пройти не крізь Миколаїв і далі дорогою вздовж узбережжя на Одесу, а хотів обійти його вище, рухатися вздовж адміністративної межі Миколаївської та Одеської областей до так званої ПМР, де з’єднатися з силами російських військ на території невизнаного Придністров’я, охопивши одразу дві області.

За словами Генерала, уздовж узбережжя Чорного моря було кілька небезпечних місць для висадки російського десанту. І лиш завдяки зосередженню у морі сил українських ВМС та замінування всієї акваторії не дало росіянам втілити свої мрії.

Під керівництвом Сергія Наєва українські війська блискуче відбили росіян на кількох стратегічних напрямках, серед них Ізюмський напрямок, Білогорівська операція.

Все це вчергове свідчить не лише про наш професіоналізм, — переконаний Наєв, який бачить ріст українських військових від 2014 року, — а й про “показушність” у підготові росіян.

Разом з тим, не варто розслаблятися та вважати, що ракети чи війська у Росії скоро закінчаться, переконаний Генерал.

Ймовірність наступу з Білорусі

Генерал каже, що ймовірність наступу з боку Білорусі й досі можлива. Особливо це ймовірно, якщо режим Лукашенка “дотиснуть”.

Білорусь це виконає тоді, коли отримає відповідну команду від РФ. Коли дотиснуть режим РБ, то вони спроможні на таке. Генерал Залужний повністю володіє цією ситуацією, і якщо будуть зміни у противника, відповідно ми змінимо і свій склад сил, — наголосив він.

Наєв вважає, що для наступу з Білорусі ворожим військам знадобиться ще два-три місяці підготовки. Але зараз жодних ознак накопичення військ біля кордону Білорусь-Україна немає.

Разом з тим генерал-лейтенант додав, що додаткова мобілізація в Україні зараз не потрібна, сил оборони достатньо, а Київ вже захищений краще.

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