А світанки в Криму — справді пожежа! Що відомо про ранкові вибухи на Кримському мосту

Сьогодні, 8 жовтня, близько 06:00 ранку в тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух на Кримському мосту.

Про це повідомляють місцеві в соцмережах. Окупанти стверджують, що зайнялась цистерна з паливом. Проте на фото та відео з місця подій видно, що пошкоджено дорожнє полотно.

Крім того, на мосту горить і вантажний потяг. Наразі рух транспорту на Кримському мосту призупинено до 31 жовтня, а росіяни готують запуск поромної переправи через протоку.

А ось судноплавство в Керченській протоці продовжується. Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на Росморрічфлот.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уже відреагував на те, що підірвали Кримський міст.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов також не зміг проігнорувати атаку на Кримський міст, своєрідно привітавши президента РФ з учорашнім днем народження.

Без мемів, звісно, не обійшлось. Держприкордонслужба України опублікувала своє бачення підриву Керченського моста та попередила, що перетинати його зараз дуже “спекотно”.

Українські рятувальники своєю чергою традиційно нагадали про правила пожежної безпеки та закликали українців вчитись на гіркому досвіді небажаних сусідів.

У мережі з’являються відео та фото, як горить Кримський міст.

Baza says witnesses in Kerch report a fire and explosions in the area of the railroad portion of the Crimean Bridge.https://t.co/u2iXx0t7Am pic.twitter.com/RKLjbChwba