Актуальна карта бойових дій в Україні 8 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

У холодні та похмурні осінні дні іноді може з’являтись у голові чимало думок. Щоб не давати простору тим, що провокують негативний настрій, варто лише поглянути, як запекло ведуть боротьбу ЗСУ та змінюють вигляд карти бойових дій.

Крім того, варто не забувати, скільки світових зірок об’єдналось, щоб підтримувати Україну та допомагати нашим людям по всьому світу.

Також міжнародні організації не забувають слідкувати та аналізувати події на полі бою в Україні. Своєю чергою Генштаб ЗСУ щоденно ділиться з українцями інформацією про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує події в Україні:

Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною систем HIMARS, наданих США, і навряд чи суттєво вплине на хід війни.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби окупанти завдали два ракетних та п’ять авіаційних ударів, здійснили понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж десять населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна ;

на Краматорському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка ;

на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка ;

на Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження вісім місць зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога.

Українські ракетні війська та артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

Ведуть свою боротьбу навіть маленькі українці, які надихають усіх інших не опускати руки. Читай історію семирічного Артема, який став “талісманом” для військових.

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