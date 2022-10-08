Актуальная карта боевых действий в Украине 8 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В холодные и пасмурные осенние дни иногда может появляться в голове немало мыслей. Чтобы не давать пространства тем, что провоцируют негативное настроение, стоит лишь посмотреть, как яростно ведут борьбу ВСУ и меняют вид карты боевых действий.
Кроме того, следует не забывать, сколько мировых звезд объединилось, чтобы поддерживать Украину и помогать нашим людям по всему миру.
Также международные организации не забывают следить и анализировать события в поле боя в Украине. В свою очередь Генштаб ВСУ ежедневно делится с украинцами информацией об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует события в Украине:
Использование Россией беспилотников иранского производства не создает асимметричных эффектов, как это произошло с использованием Украиной систем HIMARS, предоставленных США, и вряд ли существенно повлияет на ход войны.
Использование Россией беспилотников иранского производства не создает асимметричных эффектов, как это произошло с использованием Украиной систем HIMARS, предоставленных США, и вряд ли существенно повлияет на ход войны.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В течение суток оккупанты нанесли два ракетных и пять авиационных ударов, совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более десяти населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.
От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более десяти населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.
Для ударов по населенным пунктам Запорожья и Николаев противник использовал четыре беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя и Новополя.
На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более двадцати населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.
Подразделы Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.
Подразделы Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение восемь мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА и два вертолета врага.
Украинские ракетные войска и артиллерия в сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.
Ведут свою борьбу даже маленькие украинцы, вдохновляющие всех остальных не опускать руки. Читай историю семилетнего Артема, ставшего “талисманом” для военных.
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