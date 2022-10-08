Актуальная карта боевых действий в Украине 8 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В холодные и пасмурные осенние дни иногда может появляться в голове немало мыслей. Чтобы не давать пространства тем, что провоцируют негативное настроение, стоит лишь посмотреть, как яростно ведут борьбу ВСУ и меняют вид карты боевых действий.

Кроме того, следует не забывать, сколько мировых звезд объединилось, чтобы поддерживать Украину и помогать нашим людям по всему миру.

Также международные организации не забывают следить и анализировать события в поле боя в Украине. В свою очередь Генштаб ВСУ ежедневно делится с украинцами информацией об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует события в Украине:

Использование Россией беспилотников иранского производства не создает асимметричных эффектов, как это произошло с использованием Украиной систем HIMARS, предоставленных США, и вряд ли существенно повлияет на ход войны.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли два ракетных и пять авиационных ударов, совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более десяти населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.

Для ударов по населенным пунктам Запорожья и Николаев противник использовал четыре беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясна Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Черниговской области, а также Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григоровка, Торское, Ивановка и Грековка ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Выемка, Раздолевка, Веселое, Зайцевое и Одрадовка ;

направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя и Новополя.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более двадцати населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Подразделы Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение восемь мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА и два вертолета врага.

Украинские ракетные войска и артиллерия в сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.

Ведут свою борьбу даже маленькие украинцы, вдохновляющие всех остальных не опускать руки. Читай историю семилетнего Артема, ставшего “талисманом” для военных.