Из-за таких маленьких патриотов они ведут борьбу — история семилетнего Артема, ставшего “талисманом” для военных

Украинские дети быстро стали взрослыми. Несмотря на то, что большинство из них не достигли даже подросткового возраста, они уже понимают всю боль войны и являются настоящими патриотами. Некоторые собирают деньги для ВСУ, занимаются волонтерством, некоторые даже одевают форму и помогают на блокпостах.

Один из них — семилетний Артемка из поселка Широкое вблизи Кривого Рога, в котором живет вместе с родителями и бабушками. Он стал для военных “талисманом”. Его историю рассказал Влад Волошин для АрміяInfo.

После начала полномасштабного вторжения мальчик твердо решил стать воином, когда вырастет. Пока он помогает военным, чем может. Отдал волонтерам все свои сбережения и павербанк, чтобы те передали бойцам, которые защищали его поселок.

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Более 7000 грн он насобирал, продавая сделанные своими руками вместе с бабушкой Ниной браслеты. Также добавил то, что ему подарили на день рождения.

Но самая главная задача, которую он выполняет — поддержание морального духа военных. Через поселок Артема проезжают много бойцов, ведь он — прифронтовый. Каждый день мальчик выходит к дороге и приветствует каждый автомобиль, даже сделал себе маленький флаг Украины.

Бойцы с ним здороваются, сигналят, иногда даже останавливаются, чтобы поговорить. Дают посидеть в авто, показывают амуницию, дарят нашивки или угощают вкусностями. Артемка поет им популярные украинские песни, ведь имеет хороший слух и голос.

Военные полюбили мальчика и даже подарили ему самый настоящий кевларовый шлем и разгрузочный жилет. Теперь он выглядит, как настоящий воин.

Отдал уважение военным

Бабушка Нина поделилась трогательной историей. Она часто ходит на “дежурство” с мальчиком. Однажды с поля боя ехали машины с надписью “200” и “На щите”.

Артемка это увидел, стал на одно колено, снял кепи и наклонил флаг. Стоял так до тех пор, пока из виду не исчезли все автомобили.

Женщина говорит: этого мальчика никто не учил, он сам где-то увидел.

Разыскивает своего друга

Несколько месяцев назад Артем подружился с одним военным. Он часто ездил в этом направлении, даже возил ребенка на блокпост, чтобы показать, как бойцы несут службу. Мальчик успел привязаться к мужчине, однако не спросил имя, а позывной уже забыл. Однажды он увидел, как с фронта едет автомобиль скорой помощи, а за ним машина его друга, но за рулем был другой…

С тех пор Артемка не видел своего товарища. Расспрашивал о нем у военных, они рассказали: он может быть ранен и находиться на лечении в Запорожье. Тогда мальчик записал видео к военному с надеждой, что тот его увидит и узнает.

Сказал, что скучает по нему, и пожелал ему скорого выздоровления, если он ранен.

Артем, как и все дети, хочет, чтобы война поскорее закончилась. Военные подчеркивают: ради таких маленьких патриотов они ведут борьбу каждый день. Поэтому мальчик продолжает встречать и поддерживать воинов, а они машут ему в ответ.

Наши дети — невероятные. Глядя на них, мы понимаем, что будущее Украины в надежных руках. Ранее мы рассказывали историю девятилетнего Даниила, который шьет авоськи и помогает ВСУ.

Фото: Влад Волошин

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