Шьет экосумки и помогает ВСУ в свои девять лет! История маленького волонтера

Девятилетний волонтер из Ивано-Франковска закупил 235 пар зимних носков для военных.

Школьник Даниил шьет экосумки, а на собранные от продажи деньги помогает ВСУ. Он умеет шить на швейной машине с пяти лет. Говорит: его научила бабушка. К изготовлению экосумок подходит очень тщательно.

Первыми покупателями были мама и папа, а потом пошло-поехало. Через соцсети информация дошла и до оптовых покупателей. Один из заказов — сразу 20 сумок. Вместе с бабушкой Даниил уже сшил их почти две сотни.

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Ткань для изготовления дают бесплатно небезразличные люди. Покупать приходится только декоративные ленты. Одну сумку можно приобрести за 25 гривен. Но когда покупатели узнают, к какому делу приобщаются, то платят гораздо больше.

За три недели мальчик нашил сумок почти на пять тысяч гривен. За эти деньги уже закупили 235 пар зимних носков.

— Им еще холодно, им нужно что-то теплое: куртки, теплые брюки и, в частности, носки, — говорит юный волонтер.

Напомним, ранее мы рассказывали об отчаянном волонтере Владиславе Гуртовом и адской жизни в Лисичанске.

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