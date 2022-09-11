От мастера спорта до отчаянного волонтера — Владислав Гуртовой об адской жизни в Лисичанске

23-летний волонтер из Лисичанска Владислав Гуртовой рассказал о жизни в Лисичанске во время российской агрессии с 24 февраля по 1 июля, когда отошла украинская армия.

В городе почти ничего не работало, кроме гуманитарного штаба, который мужчина возглавлял. Он помогал там людям до тех пор, пока не вышла украинская армия.

Выбирался окольными путями под обстрелами автомобилем скорой помощи с пассажирами и сейчас, следя за новостями из Днепра, ждет возвращения домой.

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С Владом мы договорились встретиться во время подготовки к благотворительному мероприятию для переселенцев из Луганской области. Мужчина уже третий месяц живет в Днепре и работает в благотворительном фонде.

В перерывах между подготовкой он рассказал о ситуации в Лисичанске.

От мастера спорта до волонтера

На 25 февраля я заказал ресторан в Лисичанске, чтобы отметить второе место на Чемпионате Украины по паверлифтингу, но отменил событие, — вспоминает Владислав.

Он мастер спорта по паверлифтингу. Раньше работал на шахте, затем начал заниматься диджейской работой и проводил праздники и корпоративы в Лисичанске.

Вспоминает, что 24 февраля посоветовался с мамой и младшим братом и решил с семьей остаться в городе. Привычная работа уже была не актуальна, поэтому пошел волонтерить.

В гуманитарном штабе брал пакеты с продуктами и лекарствами и разносил преимущественно пожилым людям. Затем начал договариваться о доставке гуманитарных грузов.

В городе с каждым днем ​​работало все меньше и меньше магазинов, поэтому людей в штаб приходило все больше. Даже под обстрелами.

Было такое, что в день выдавали тысячу-полторы пакетов. Было несколько раз такое, что выдаем, и пока тихо. А потом резко начинают лупить — кто в подвал, кто в помещение. Потом все кончается, и мы продолжаем работать, — рассказывает Влад.

По его словам, сначала в городе исчезли свет и мобильная связь. Затем начались перебои с водой и газоснабжением.

Беспощадные обстрелы и гибель 13-летнего волонтера

В некоторые районы города, например РТИ, приходилось развозить гуманитарную помощь отдельно. Но потом начало прилетать и по району, где жил он с семьей.

Неподалеку жила пожилая семья. Я им заносил лекарства и еду. Я отнес и возвращался домой. Слышу — полетело раз, другой. Прислонился, спрятался, — говорит парень.

После этого Владислав буквально заставил уехать маму с младшим братом. А сам остался. Говорит, помогал эвакуировать лисичанцев — организовал выезд для 150 человек.

Некоторых уговаривал, а некоторых, к сожалению, уговорить не смог. В частности, 13-летнюю помощницу в гуманитарном штабе. Девушка погибла.

21 июня мы привозили из Бахмута в город Лисичанск гуманитарный груз — мне говорят, что девочки нет. Попала под обстрел и все.

А она такой хорошей была, она помогала там в штабе. Это такая трагедия для меня! Даже сейчас, — признается волонтер.

По словам Влада, в Лисичанске из 100 тысяч населения осталось 15 тысяч человек. Уже почти невозможно было получить какую-либо медицинскую помощь. А когда заболел зуб — парень просто решил его вырвать.

Так расшатывал несколько дней и вырвал, без анестезии. Как мы все когда-то молочные зубы рвали. Ну а что?!

Выход украинских войск из Лисичанска

В июне русские обстрелы усилились. Парень говорит: не было ни одного спокойного дня. Стреляли так, что даже он, хотя все время ночевал в квартире на этаже, перебрался в подвал.

На третий день такого ночлега его дом обстреляли и осколки залетели через балкон и окно в комнату. Влад говорит — осколки легли прямо возле постели. Но после этого обстрелы утихли.

— Я надеялся, что Лисичанск удержат. Потому что у Лисичанска и позиция хорошая — это высота. Потом мне и друзья-волонтеры из Бахмута начали говорить: “Скоро нужно будет уезжать, потому что город почти окружен”. Я это и сам понемногу понимал.

Смотрю, что все — ни одного военного, какая-то тишина несколько часов. Никто не стреляет. Пришел к друзьям — говорят “вышли”. Я за голову хватаюсь — что делать? — делится Владислав.

Эвакуация под обстрелами

Влад говорит, что в тот же день хотел уехать, но никто из волонтеров в город уже не смог доехать. Возле гуманитарного штаба стоял автомобиль скорой помощи.

Я позвонил губернатору. Говорю:

— Сергей Владимирович…

— Гайдай?

— Да. Я в городе Лисичанск.

Он мне через час позвонил по телефону и сказал:

— Видишь скорую? Садись и уезжай. Проложил маршрут.

С Владом выезжал французский режиссер, проводивший съемки в городе, и две девушки. Из госпиталя парень забрал раненого мужчину и беременную на восьмом месяце. И окольными путями отправился в Бахмут.

Мы ехали два с половиной часа вместо 50 минут. Интернета же не было — я просто ориентировался на скрин карты. По дороге встречал украинские блокпосты и там подсказывали, куда ехать.

Два села проехали — попали там под обстрел. Близко — метров 70, до 100, ложилось рядом с нами, потому что у нас скорая была довольно приметная. У меня там истерика была — мы кружили долго, — признается парень.

До Бахмута все достались невредимыми. Оттуда Владислав эвакуировался в Днепр и уже здесь устроился на работу в благотворительный фонд.

Говорит: помогать людям у него получается. Делает это еще для того, чтобы в будущем, когда создаст семью, ему не было стыдно перед детьми.

В Лисичанске, к сожалению, остались бабушка и дедушка Влада — их он не смог уговорить уехать. Но сейчас, говорит, читая утешительные новости о контрнаступлении нашей армии, надеется скоро вернуться домой.

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