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От мастера спорта до отчаянного волонтера — Владислав Гуртовой об адской жизни в Лисичанске

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 11 сентября 2022, 16:00
Історія 23-річного волонтера з Лисичанська Владислава Гуртового

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