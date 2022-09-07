Мы здесь, потому что никто, кроме нас! Как украинки приближают победу на волонтерском фронте

Начинали с одной коробочки.

Тата Кеплер и Наталья Лелюх — между этими двумя украинками смело можно ставить дефис, потому что сейчас на волонтерском фронте они все делают бок о бок.

До 24 февраля Тата была успешным менеджером столичных баров, а еще известным волонтером, помогая армии все восемь лет войны.

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Наталья — одна из самых востребованных в столице гинекологов, медицинский блогер с многочисленной аудиторией.

У меня было интервью в 2014 году, где я говорила, что делаю это ради себя. Ничего не изменилось. Потому что я с этим хорошо сплю, — объясняет Тата.

Кроме лекарств военным помогают тактической медициной и снаряжением, гражданским — препаратами первой необходимости. Тата ищет ресурсы и организует процесс. Наталья — за фармацевта и терапевта для нуждающихся.

Бьюти-волонтеры или новые герои? Как люди помогают другим оправиться после оккупации, смотри в Вікнах.