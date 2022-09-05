Бьюти-волонтеры: как гуру индустрии красоты поддерживают людей, которые пережили оккупацию

Они в шутку называют себя фронтом красоты и хорошего настроения. Мастера ногтевого сервиса, парикмахеры-стилисты, барберы, косметологи и визажисты столицы объединились в бьюти-волонтерский хаб.

Некоторые люди просто после этого говорят: “Мы хотим жить! Мы вас так ждали! Мы снова начали за собой следить”. Лучший комплимент был у меня: “Меня сейчас дед не узнает, или корова не узнает”. Я не умею воевать, но умею делать маникюр, — рассказывает волонтер.

Именно для этих эмоций каждый из этих мастеров занимается волонтерством. Они уверены, что для жителей сел это своеобразная терапия.

Сначала рассказывают бьюти-волонтеры, людей было немного. Но с каждым визитом желающих становилось все больше. Бывало и такое, что за день с командой оказали около двухсот услуг. Это был их собственный рекорд.

Каждый понедельник гуру индустрии красоты ездят по селам Киевской области и дарят местным все услуги, которые только могут. На одном из выездов бьюти-армии побывала Ксения Павлишин.

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