Б’юті-волонтери: як гуру індустрії краси підтримують людей, які пережили окупацію

Вони жартома називають себе фронтом краси та хорошого настрою. Майстри нігтьового сервісу, перукарі-стилісти, барбери, косметологи та візажисти столиці об’єднались у б’юті-волонтерський хаб.

Деякі люди просто після цього кажуть: “Ми хочемо жити! Ми так на вас чекали! Ми знов почали за собою стежити”. Найкращий комплімент був в мене: “Мене зараз дід не впізнає, або там корова не впізнає”. Я не вмію воювати, але вмію робити манікюр, – розповідає волонтерка.

Саме задля цих емоцій волонтерить кожен із цих майстрів. Вони впевнені, що для жителів деокупованих сіл це своєрідна терапія.

Спершу, розповідають б’юті-волонтери, людей було не багато. Та з кожним візитом охочих дедалі більшало. Бувало й таке, що за день з командою надали близько двохсот послуг. Це був їхній власний рекорд.

Зараз також дивляться

Щопонеділка гуру індустрії краси їздять деокупованими селами Київщини та дарують місцевим усі послуги, які тільки можуть. На одному із виїздів б’юті-армії побувала Ксенія Павлишин.

Радимо також подивитися про 10 благодійних організацій, які наближають нас до перемоги.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!