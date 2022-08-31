Скажи їм дякую: 10 благодійних організацій, які наближають нас до перемоги

Після початку повномасштабної війни в Україні стрімко набула популярності культура благодійності.

Одразу були створені штаби допомоги, фонди та платформи, які займаються збором коштів на допомогу нашій армії та всім, хто постраждав від війни.

Сила народної підтримки виявилася настільки потужною, що соціальними мережами почали ширитися жарти, мовляв, українці можуть назбирати не лише на Байрактари, а й на космічний корабель.

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Звісно, за народною підтримкою стоїть велика робота окремих організацій, які вигадують нові способи залучити українців до волонтерства, координують кошти, які надійшли, та скеровують їх на потреби армії.

Ми зібрали десять авторитетних волонтерських організацій, які стоять на фронті гуманітарної, мілітарної й тактичної допомоги. Саме їм до снаги зробити неможливе й забезпечити українців та цивільних усім необхідним.

Повернись живим

Цей фонд активно функціонує ще з 2014 року, тому в переддень повномасштабного вторгнення на його рахунок небайдужі українці надіслали 48 млн гривень.

Відтоді, донатити на потреби армії стало традиційним ритуалом після отримання зарплати. Кожен небайдужий активно долучається до зборів цього фонду.

Тож наприкінці липня загальна сума української народної допомоги нашій армії склала 4 млрд грн. І це лишень чек одного з фондів.

Діяльність фонду Повернись живим

Основним напрямком діяльності фонду є закупівля тактичного обладнання для наших воїнів: тепловізори, засоби захисту, квадрокоптери й авто, засоби розвідки та вогневої протидії.

Відтак, на службі у воїнів ЗСУ вже з’явилися:

Байрактар TB2 з трьома ударними безпілотниками,

25 безпілотних комплексів Лелека-100,

20 комплексів PD-2, до яких входять 20 безпілотників та наземних станцій до них.

Благодійний фонд Притули

Раніше Сергій Притула був телеведучим та політиком, однак сьогодні він — повелитель “народного Байрактара” та володар космічних очей.

Офіційно свою волонтерську діяльність він оформив у 2020 році, хоч і раніше активно допомагав армії. Сергій вигадує креативні ініціативи, щоб привернути увагу людей та стимулювати їх допомагати, що особливо цінно в такий період.

Одними з найвідоміших ініціатив Притули стали: благодійний аукціон спільно з Kalush Orchestra, де збирали кошти на потреби ЗСУ та коментування матчу зі Скічком, під час якого збирали на тактичні планшети військовим.

А найгучнішим збором коштів від фонду Притули став збір на легендарні безпілотники Байрактар. Турецька компанія, вирішила допомогти українцям і подарувала їх, тож народні гроші пішли на супутник від компанії ICEYE.

Діяльність фонду Притули

Загалом цей фонд забезпечує українських воїнів засобами зв’язку, оптичними пристроями, дронами та БПЛА, транспортом та засобами тактичної медицини.

Не забуває фонд і про постраждалих мирних громадян. Частину коштів скеровують в гуманітарний прифронтовий штаб, який допомагає цивільним в окупації та прифронтових містах й селах.

Допомагає координувати фінансову та гуманітарну допомогу налагоджена логістична система з п’яти центрів в Україні та Польщі.

Razom for Ukraine

Свій шлях фонд Razom for Ukraine почав ще з часів Революції Гідності, а його засновниками були небайдужі українці зі США.

Однак після 24 лютого фонд перекваліфікувався з підтримки громадських проєктів на допомогу військовим та цивільним.

Діяльність фонду Razom for Ukraine

Завдяки фондові українці отримують фінансову, волонтерську та донорську допомогу з різних куточків нашої планети.

За п’ять місяців продуктивної роботи вдалося зібрати понад 2 млрд грн. Ці гроші спрямовують на закупівлю технічного приладдя для армії, а частину виділяють на гуманітарну допомогу.

Відтак, закупили та розвезли по областях України більш ніж 200 тонн медикаментів та медичного обладнання. Також фонд займається евакуацією вразливих груп населення та видає гранти іншим організаціям.

UNITED 24

UNITED 24 — це донат одним кліком з будь-якої точки світу. Запустив цю ініціативу президент України Володимир Зеленський.

Діяльність фонду

Всього за три місяці роботи вдалося зібрати понад $175 млн, які направили на такі важливі напрямки: підтримку ЗСУ, медичні й гуманітарні потреби цивільних, відновлення інфраструктури в регіонах.

Щоб привернути якомога більше уваги та допомоги, для кожного напрямку виділили амбасадора зі світовим ім’ям.

Обличчям медичної допомоги став гурт Imagine Dragons, а креативний директор дому моди Balenciaga Демна Гвасалія просуватиме напрям відбудови країни.

Щоб людям було зручніше, надсилати кошти у фонд UNITED 24 тепер можна на окрему потребу. Можна обрати, в який напрям ти хочеш спрямувати свої кошти.

KSE Foundation

Фонд заснований однією з найкращих шкіл економіки в Україні й цей титул вони підтвердили справою. А саме — мистецтвом успішного фандрайзингу.

Фонд залучив як звичайних людей, так і великий бізнес, а гроші надходять зі США, Польщі, Японії, Німеччини, Великобританії, Індії та Бразилії.

Діяльність фонду KSE Foundation

Тож з чеком у $300 тис. організація закуповує бронежилети, каски, пікапи, дрони, засоби зв’язку, аптечки і турнікети для українських бійців.

Щодо гуманітарної допомоги, то фонд долучився до масштабних проєктів, серед них:

продовольча допомога цивільним, відбудова шкіл та медичних закладів, управління освітніми ініціативами, підтримка українського книговидання під час війни.

КОЛО

Наступна організація — борець технологічного ІТ-фронту з оперативної допомоги ЗСУ.

Команда цієї організації складається з провідних менеджерів компаній-гігантів українського ринку: Kyivstar, Readdle, Grammarly, Tumblr, Parimatch, Reface, Vimeo, ЛУН, Wise, Планета Кіно тощо.

Діяльність фонду КОЛО

Гарні менеджери можуть робити великі гроші, тож організації вдалося зібрати вже понад 146 млн грн, які направляють на закупівлю технічного обладнання ЗСУ.

Армія SOS

Організація починала свою роботу з допомоги окремим батальйонам ще на початку російського вторгнення у 2014 році.

Та невдовзі вона розробила авторське програмне забезпечення Кропива — застосунок для артилерійських планшетів, який прискорює роботу безпілотників за допомогою інтелектуальних карт.

Тож сьогодні Армія SOS допомагає ефективніше працювати близько 90% артилеристів на фронті.

Діяльність Армія SOS

Окрім постачання Кропиви, Армія SOS модернізує системи ППО в українських регіонах, аби вони могли швидше реагувати на повітряні загрози.

Проектує та конструює БПЛА і засоби радіорозвідки. Серед них — знаменитий безпілотник Валькірія.

Зграя

Волонтери цього фонду починали роботу на Сході України, а зараз двері їхнього штабу відкриті для допомоги всій Україні.

Діяльність Зграї

Організація співпрацює з багатьма іншими волонтерськими осередками та координує гуманітарні вантажі для цивільних й військових: медикаменти, устаткування для лікарів, техніка, екіпірування, засоби тактичної медицини для ЗСУ, ТрО та правоохоронців на передовій.

Український католицький університет (УКУ)

Львівський університет завжди вирізнявся своєю сильною громадською позицією, тож з повномасштабною війною активізував сили студентів та випускників на допомогу.

Спільними зусиллями вдалося залучити близько $3,8 млн.

Діяльність УКУ

Закупівля захисної амуніції, медикаментів і техніки на передову. Покриття гуманітарних потреб внутрішньо переміщених осіб та медичних потреб лікарів.

Корпорація монстрів

Раніше великий фонд Корпорація Монстрів працював, щоб забезпечити дітей Одещини необхідною медициною та лікуванням, та зараз він працює на потреби армії та постраждалих цивільних.

Діяльність фонду Корпорація монстрів

Для військових фонд виокремив 15 млн грн, на які постійно закуповуються дрони, авто, генератори, гідратори, аптечки, біноклі та навушники, бронежилети та шоломи, одяг тощо.

Близько 5,5 млн грн витратили на потреби лікарень, родин у скрутних ситуаціях та літніх людей.

Не меншої уваги заслуговують і ті волонтери, які опікуються тваринами, рятують їх з зони бойових дій, окупації та не лишають напризволяще.

Історія жінки, яка рятувала собак із деокупованих територій, розповість про те, як багато людяності та відваги в українцях.

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