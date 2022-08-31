Скажи їм дякую: 10 благодійних організацій, які наближають нас до перемоги

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 31 Серпня 2022, 08:00
Волонтери України
Фото: Unsplash

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