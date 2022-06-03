Притула і Скічко заробили для ЗСУ майже 7 млн грн — подвійна перемога збірної України

Сергій Притула від самого початку повномасштабного вторгнення шукає можливості для збору коштів на потреби української армії.

Він проводить благодійні збори, аукціони й відтепер ще й коментує футбол — все для того, щоб допомогти українській армії.

Попри феєричну перемогу збірної України з футболу у команди Шотландії з рахунком 3:1 — це далеко не єдина перемога, що сталася на тому матчі.

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Перемогою можна вважати майже 7 млн гривень, які спільними зусиллями Сергія Притули та відомого спортивного коментатора Вадима Скічка вдалося зібрати під час прямого ефіру з трансляції матчу.

За результатами збору коштів для українських військових вдасться придбати 1,5 тисячі планшетів.

Сам Вадим Скічко від початку війни полишив роботу коментатора й сьогодні захищає Україну в лавах ЗСУ. Однак для такої благородної мети йому вдалося зробити виняток.

Командир дозволив мені взяти вихідний на одну добу.

Під час війни кожна перемога України важлива, тож цей матч став не лише білетом збірної України на чемпіонат світу, а й можливістю в черговий раз зробити світові заяву.

Тому ця подія виходить далеко за межі просто спортивного матчу.

Напарником Скічка став відомий ведучий Сергій Притула. Його місією було зібрати гроші на планшети з системою Кропива.

Оскільки люди мають менше змоги донатити кошти на потреби ЗСУ, ніж на початку березня, тому доводиться вигадувати креативні способи попросити у людей грошей.

Креативити треба, адже на передовій бійці потребують тисячі таких планшетів, вони дозволяють точніше нищити ворога.

Планшет дозволяє влучніше стріляти артилеристам, він забезпечує оперативну передачу даних, ним користується розвідка.

Кожен забитий гол збірної стимулював ще активніше долучатися до збору коштів.

Сергій Притула розповів, що незалежно від того, яку суму вдасться зібрати, PariMatch дасть кошти ще на тисячу планшетів.

Та це далеко не перша велика сума, яку вдалося зібрати за участі Сергія Притули. До прикладу, разом з переможцями Євробачення Kalush Orchestra на потреби ЗСУ вдалося зібрати чималу суму. Читай, за скільки продали трофеї Євробачення.