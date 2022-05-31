Шоу-біз

Нас так розчулила ця затія — Псюк про результати благодійного аукціону та новий приз від Євробачення

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Травня 2022, 10:00
Kalush Orchestra продав кришталевий мікрофон - результати аукціону
Фото: Instagram

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