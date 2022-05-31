Нас так розчулила ця затія — Псюк про результати благодійного аукціону та новий приз від Євробачення

У неділю, 29 травня, пройшов благодійний аукціон від гурту Kalush Orchestra та фонду Сергія Притули. Слотами стали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 та рожева панамка фронтмена гурту Олега Псюка.

Читай, яку суму вдалося зібрати, на що вона піде та що Kalush Orchestra планує зробити з другим мікрофоном, обіцяним організаторами на заміну оригінального.

Результати благодійного аукціону

Кришталевий приз Євробачення-2022 вдалось продати за $900 000, а за рожеву панамку — за 11 млн грн. Новим власником кубка пісенного конкурсу стала криптоспільнота WhiteBIT.

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Новий приз від Євробачення

Як повідомляє Суспільний мовник, організатори пісенного конкурсу вручать цьогорічним переможцям ще один ідентичний кришталевий мікрофон, адже мета продажу першого — благородна. Про це повідомили на офіційному Youtube-каналі Eurovision Song Contest.

В ефірі телемарафону Псюк поділився своїми враженнями від такого рішення.

Нас так розчулила ця затія. Ми ще думаємо, що з цим робити, бо не знаємо, наскільки етично продавати її (статуетку — ред.) другий раз.

Яскравий аксесуар фронтмена гурту Олега Псюка, напевно, запам’ятався всьому світові. Утім, рожева панамка Kalush Orchestra має ще й символічне значення. Читай, у чому її секрет.